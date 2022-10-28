Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации

Мероприятия частичной мобилизации в России завершены, доложил 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное Вами задание - 300 тысяч человек - выполнено, - сказал отчитался глава Минобороны на встрече с президентом. - Никаких дополнительных заданий не планируется».

Мероприятия частичной мобилизации начались 21 сентября 2022 года в соответствии с Указом президента. Предусматривалось призвать и направить в войска 300 тысяч граждан.

В рамках мобилизации было призвано более 27 тысяч предпринимателей и более 1,3 тысячи представителей органов исполнительной власти разного уровня. В качестве добровольцев в войска направлены 13 тысяч человек. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

В район специальной военной операции уже направлены 82 тысячи человек (перед отправкой они прошли обучение), из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений.

Еще 218 тысяч человек продолжают совершенствовать свою подготовку на полигонах.

«Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот», - отметил министр обороны.

По словам Шойгу, военные комиссариаты продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.