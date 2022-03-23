Сериал режиссера из Златоуста «Вампиры средней полосы» покажут на ТВ-3

Уроженец Златоуста, молодой режиссер Антон Маслов выступил режиссером сериала «Вампиры средней полосы», который телеканал ТВ-3 начнет показывать со следующего понедельника, 28 марта.

Выпускник ЮУрГУ Антон Маслов уже успел отметиться в таких телевизионных проектах, как «Отель Элеон», «Бесстыдники» и сериал «Фитнес». А «Вампиры средней полосы» – история одной необычной семьи вампиров, живущих в Смоленске жизнью тихих обывателей. Семьи не в привычном понимании, но все-таки по крови: всех ее членов когда-то обратил в вампиров тысячелетний глава клана Святослав Вернидубович Кривич (Юрий Стоянов), или просто – деда Слава. Он и его домочадцы десятилетиями пьют понемногу кровь смолян, но те даже не замечают этого. За убийство человека вампира ждет смертельное наказание со стороны Хранителей, и семья соблюдает этот договор строжайшим образом. Но вот однажды в березовой роще за городом находят выпитые досуха тела молодых парней со следами от укусов. Заниматься громким делом приезжает следователь уголовного розыска из Москвы, в то время как глава Хранителей и по совместительству замглавы смоленской администрации Ирина Витальевна (Татьяна Догилева) дает Святославу Вернидубовичу ровно одну неделю на то, чтобы тот нашел и покарал убийцу. Иначе за преступление придется расплачиваться его семейству.

Вместе с дедом Славой на поиски загадочного убийцы отправятся юные члены его семьи – видеоблогер, организатор модных вечеринок и редкостный разгильдяй Женек (Глеб Калюжный), способная прочитать мысли человека при помощи касания следователь Анна Остроумова (Екатерина Кузнецова) и умеющий «читать» по крови врач местной больницы Жан Иванович (Артем Ткаченко), к которому вскоре присоединяется его бывшая – графиня Ольга Воронцова (Ольга Медынич), завораживающая людей гордым взглядом своих аристократических глаз.

Съемки «Вампиров средней полосы» прошли в Смоленске и окрестностях, а также в Москве и подмосковном Серпухове. Премьера пилотной серии состоялась на фестивале «Пилот» в Иваново, где Юрий Стоянов был отмечен наградой как «Лучший актер пилота телевизионного сериала». По итогам 2021 года «Вампиры» вошли в топы лучших сериалов по версии «Российской газеты» и сайта «Канобу», а профильные порталы «Кино-театр.ру» и «Мир фантастики» назвали его лучшим российским сериалом года. В настоящий момент идет подготовка к съемкам второго сезона «Вампиров средней полосы», премьера которого ранее анонсировалась на 2022 год.

Смотри с 28 марта в 19:30 на ТВ-3 сериал «Вампиры средней полосы» – один из самых свежих отечественных хитов, включенный в топ-250 лучших сериалов по версии зрителей сайта «КиноПоиск» с оценкой 8,2/10.