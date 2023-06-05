Сервис по приёму заявлений в колледжи заработал на Госуслугах

В Челябинской области начался приём заявлений в колледжи через сервис Госуслуг.

Документы можно подать в неограниченное количество учебных заведений. Специальности, профессии и форму обучения можно выбрать любые. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах. Их число после начала приёмной кампании будет расти.

Сроки подачи заявлений на очную форму обучения: для творческих специальностей — до 10 августа, для остальных — до 15 августа. Если останутся свободные места на очную форму обучения, приём документов будет продлён до 25 ноября. Сроки приёма на другие формы обучения каждый колледж определяет самостоятельно.

Как подать заявление в колледж: указать уровень образования (9 или 11 классов) и выбрать колледж, указать особые условия, льготную категорию и индивидуальные достижения, если они есть проверить персональные данные и данные об образовании приложить скан-копию или электронный дубликат документа об образовании при необходимости приложить другие документы (например, подтверждающие право на льготы, договор о целевом обучении или медсправку).

После подачи заявления в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Для итогового зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете и принести оригинал документа об образовании.

Подробно узнать о порядке и сроках приёма документов можно на сайте выбранного колледжа.