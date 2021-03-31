Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»

Проект «Подвиги» выпустил уникальную для России книгу – второй том «100 подвигов обычных людей». Издание посвящено подвигам современных героев. При поддержке Росмолодёжи удалось выпустить пяти тысяч экземпляров, которые сейчас команда рассылает по библиотекам всей страны. В ней шесть героических историй из Челябинской области.

Уникальное издание включает сто реальных историй мужественных и добрых поступков, совершённых нашими современниками. Ежедневно в России происходят сотни случаев чудесных спасений. Эти истории могли бы закончиться трагически, но заканчиваются счастливо – благодаря находчивости, смелости, силе, неравнодушию простых людей, которые просто не прошли мимо чужой беды. Также в книге рассказывается о полицейских, пожарных и врачах, которые совершают подвиги ежедневно и без работы которых невозможно представить себе безопасную и комфортную жизнь.

В книгу также вошли 6 историй из Челябинской области – и это рекордное число показывает, какая на самом деле высокая концентрация героев в регионе!

Итак, современные герои из Челябинской области:

Осман Мамутов: в 2019 году мужчина стал свидетелем аварии на трассе. Осман остановился и бросился к месту происшествия. Он услышал детские крики из горящего форда, открыл заднюю дверь и разглядел в дыму мальчишку, запутавшегося в ремне безопасности. Осман передал спасённого ребёнка своей супруге, схватил огнетушитель и вновь побежал к горящей машине. К сожалению, огонь был настолько сильным, что больше ничего сделать не удалось…

«Я не герой! – уверенно говорит Осман, мысленно возвращаясь в тот день. – И награды не главное. Лучше бы той страшной аварии просто не было, а парень сейчас был с живыми и счастливыми родителями».

Валентина Гулицына создала уникальные проекты: «кризисную квартиру» для многодетных матерей-одиночек и приют для бездомных инвалидов.

«Задача у этих проектов одна: помочь человеку поверить в то, что он может изменить свою жизнь и сделать первые шаги, – говорит женщина. – Причём делать всё нужно вместе с такими людьми, а не вместо них!»

Карен Даллакян – основал в Челябинске единственный на Урале приют для животных-инвалидов «Спаси меня». В этом центре реабилитации принимают и редких животных, которых раньше возили по стране в передвижных зоопарках, и пострадавших от браконьеров диких животных, и обычных бездомных кошек и собак.

Сейчас в приюте «Спаси меня» около 220 животных. Многие из них попали сюда из передвижных зоопарков – настоящих «зооадов», как называет их Карен.

Татьяна Кузнецова – единственная в мире женщина-стайер на протезе, преодолевшая полную марафонскую дистанцию с ампутацией бедра. Мастер спорта России, занесена в Книгу рекордов Гиннесса, до сих пор ведёт спортивную жизнь.

В 19-летнем возрасте Татьяна ехала с работы на автобусе, и транспорт врезался грузовик, стоявший на мосту без габаритных огней.Татьяна не сдалась: сегодня Татьяна – председатель Общества инвалидов Центрального района города Челябинска. Спортсменка продолжает бегать марафоны и помогает инвалидам области отстаивать свои права.

Владимир Тимофеев – чебаркульский мастер по дереву. В 17 лет, когда он только учился плотничать, левую кисть ему отсекло циркуляркой. Но прошли годы – и он добился славы настоящего мастера ручной работы! В планах у него создать курсы по обучению всех желающих плотницкому мастерству. Владимир мечтает научить людей с ограниченными возможностями здоровья и работать на станке, и придумывать дизайн будущих изделий, создавая макеты в специальных программах.

Евгений Косовских – основатель уникального для России проекта «Другая медицина». С 2017 года Евгений выходит на улицы города и помогает бездомным и обездоленным – тем, на кого привыкли не обращать внимания. Евгений лечит ожоги и обморожения, накладывает повязки, раздает простые лекарства.

«Если человек хотя бы один день поработает с бездомными, он поймёт, что его проблемы – совсем не проблемы: у него есть тёплый дом, родители, которые его любят. Это такая своеобразная реабилитация для домашних людей», – говорит герой.

Напомним, команда АНО «Подвиги» выиграла грантовый конкурс Росмолодёжи среди НКО. Размер выделенной из федерального бюджета субсидии составил 1 350 000 рублей. Над книгой бесплатно работали 67 художников со всего мира – из России, Украины, Беларуси, Германии, Канады. Они создавали портреты героев в различных стилях, вкладывая в каждую работу собственные переживания от прочитанных историй.