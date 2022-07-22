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22.07.2022 12:01

Экспертиза для Госэкспертизы?

Школа в Сарафаново: причина долгостроя - ошибки в типовом проекте, рекомендованном Минстроем Челябинской области

Жители деревни Сарафаново (Чебаркульский район Челябинской области) не могут дождаться новой школы, деньги на строительство которой выделили в рамках госпрограммы. Образовательное учреждение на 250 мест с дошкольным отделением должны были открыть в декабре 2020 года. Сроки сдачи сдвигали трижды, на данный момент речь идёт уже о конце 2022 года. Но родители школьников уверены: в новое здание ребята не перейдут и этой зимой - стройка была «заморожена» около полугода, а сейчас на ней работает только пять человек. В Минстрое региона степень готовности объекта назвать не смогли (или не захотели).

«Или стройка затянется ещё на года, или просто деньги закончатся или испарятся, всякое бывает. Мы очень переживаем», - написала в редакцию «Урал-пресс-информ» местная жительница.

Школа в Сарафаново неоднократно становилась предметом обсуждения на областном уровне. Три года назад во время визита в Чебаркульский район губернатор Алексей Текслер поставил задачу построить учебное заведение к сентябрю 2021 года. Исполнение своего поручения глава региона взял под личный контроль. Но торжественного открытия учебного заведения не состоялось. Позднее вице-губернатор Ирина Гехт озвучила новую дату – декабрь 2021 года. И снова не случилось.

Старая и новая школа

Причину, по которой каждый раз срывались планы, в пресс-службе областного правительства не скрывали – это ошибки в проекте. Но проектную организацию, по вине которой стройка буксовала, чиновники не называли. А вот название компании-застройщика было на слуху – ООО «Стройтранссоюз». В 2019 году организация выиграла контракт на возведение школы в Сарафаново стоимостью в 295 миллионов рублей. В начале 2020 года вокруг неё разразился громкий скандал, в котором оказалось замешано руководство областного Минстроя.

Гендиректору компании Михаилу Азаматову было предъявлено обвинение в мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте. Бизнесмен дал показания против замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и директора подведомственного учреждения ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова. Оба чиновника тогда были задержаны по подозрению в получении взяток, уволены, а спустя год отправлены под домашний арест. Уголовное дело до сих пор рассматривается в суде. Михаила Азаматова выпустили под залог, а на его имущество и компанию суд наложил арест на сумму больше 35 миллионов рублей.

В свете этих событий у жителей Сарафаново возникли резонные основания предполагать, что стройка затягивается из-за финансовых проблем застройщика. Тем более, что на недостаток оборотных средств подрядчика указывал и Минстрой Челябинской области.

«…В ходе работ возникла необходимость внесения соответствующих дополнений и изменений в существующую проектную документацию. Одной из основных причин явилось сокращение заводами-изготовителями объёмов выпуска железобетонных конструкций, указанных в проекте. Кроме того, удорожание строительных материалов и недостаток оборотных средств подрядчика привели к нарушению сроков выполнения работ», - говорится в ответе ведомства на запрос жительницы Сарафаново (имеется в распоряжении «Урал-пресс-информ»).

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» сделала свой запрос в пресс-службу ведомства с просьбой уточнить, удалось ли генподрядчику решить проблему с поставкой железобетонных конструкций (раз такая причина указывалась в переписке с гражданами). Также мы поинтересовались, ведётся ли строительство в данный момент, какова степень готовности объекта и получено ли положительное заключение на сметную документацию. Ни по одному из этих пунктов мы ответ не получили. Также ведомство проигнорировало вопрос о проектной организации, допустившей ошибки.

Возможно, потому что этой организацией является небезызвестная магнитогорская компания ООО «Синай» (об этом говорится в ответе администрации Чебаркульского района). До июля 2020 года в учредителях фирмы значились бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и его сын Александр Дубровский. Именно с ООО «Синай» Минстрой Челябинской области заключил контракт на разработку типового проекта школы в рамках исполнения региональной программы «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2020 годы». 

Разрабатывать проект школы самостоятельно «Синай» не стал, а отдал субподряд ООО «Уральскому институту урбанистики» (г. Магнитогорск).  Данный проект ДВАЖДЫ получал положительное заключение госэкспертизы до проведения аукциона и был рекомендован для повторного использования. Так что никаких сомнений у заказчика - администрации Чебаркульского района - он не вызвал. Серьёзные несостыковки и ошибки обнаружились только на стадии строительства.

«Администрация Чебаркульского муниципального района считает, что основной причиной, приведшей к затягиванию сроков строительства, послужили многочисленные недочёты и ошибки в проектной документации, получившей до проведения аукциона положительное заключение государственной экспертизы», - говорится в ответе муниципалитета на запрос жителей деревни Сарафаново.

Такую же причину в разговоре с корреспондентом «Урал-пресс-информ» озвучил и застройщик, гендиректор ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов.

«Изначально проектно-сметная документация была составлена, мягко говоря, некорректно. Например, нам нужно 1300 кубических метров стеновых панелей, а по смете их всего 569 кубов. При таких расхождениях школу просто невозможно построить. И это только один из многих недочётов. Было указано на один ряд меньше фундаментных блоков - их закупали за свой счёт. Отсутствует подпорная стена, точнее, в проекте она есть, а в сметной документации – нет. Недостаток по бетону – 1000 кубических метров», - рассказал руководитель компании.

Магнитогорские проектировщики попытались исправить ошибки. Они разделили замечания на три блока и снова вышли на экспертизу. И тут произошло странное. Специалисты ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», которые до этого дважды одобрили проект с ошибками, вновь дали положительное заключение – уже на отредактированный вариант, но только по двум разделам. Блок, касающийся территории школы, получил отрицательное заключение. В итоге сейчас администрация Чебаркульского района пытается через суд взыскать средства, потраченные из местного бюджета (!) на доработку документа.

Многострадальный проект отдали на корректировку специалистам миасской компании ООО «Версия». Переделанный проект успешно прошёл экспертизу, и на его основании составили новую смету. Казалось бы, все злоключения позади, но… положительного заключения госэкспертизы теперь уже на сметную документацию до сих пор нет. А без него вести строительство запрещается законом - за такие нарушения штрафует Госстройнадзор.

По словам Михаила Азаматова, к настоящему моменту «Стройтранссоюз» уже выплатил штрафов на 1,5 миллиона рублей. Несмотря на это и отсутствие необходимых документов, организация заключила допсоглашение с районной администрацией и возобновила работы.

«Мы будем по максимуму выполнять свои обязательства, но мы сами являемся заложниками ситуации. С одной стороны, требования Градостроительного кодекса, с другой - обязательства в рамках контракта. Вы же понимаете, на стройке можно заработать, когда она идёт: чем больше строишь, тем больше зарабатываешь, а тут мы только несём расходы – на электроэнергию, охрану, штрафы и т.д.», - сообщил Михаил Азаматов.

Заложниками «ситуации» стали и застройщик, и муниципальные власти, и родители, чьи дети продолжают учиться в двух бревенчатых избах и кирпичном одноэтажном бараке.  К сожалению, подобная история может повториться в других районах Челябинской области, ведь проект «Уральского института урбанистики» типовой. Сейчас он обернулся дополнительными тратами и судебными тяжбами для чебаркульской администрации, но есть большой риск того, что в списке пострадавших муниципалитет окажется далеко не последним.

 «Самое интересное, что этот проект школы, который имеет массу недостатков, входит в реестр проектов, рекомендованных для повторного применения. Зимой была ситуация, когда нам звонили из Верхнего Уфалея – у них такая же школа, спрашивали о проекте. Мы им только посочувствовали. Проект очень сырой, но его рекомендуют», - отметил руководитель «Стройтранссоюза».

В Сарафаново пока не оставляют надежд увидеть своих детей, сидящими за партами в стенах современной и комфортной школы. Стройку жители контролируют еженедельно. Вопросы у граждан вызывают не только темпы строительства, но и обеспечение безопасности. По их словам, долгострой никак не ограждён и представляет опасность для детей, которые могут туда забраться. Застройщик настаивает на том, что все необходимые меры для не допуска посторонних на стройплощадку приняты.

«Объект охраняется. Техническое ограждение нужно было демонтировать, так как подпорная стена уже построена, а устанавливать ограждение за пределами данной территории мы не можем. Кроме нас, никто ничего со стройплощадки не вывозит. Был только случай, когда по-тихому забрались ночью и срезали кабель. По колодезным люкам нам постоянно жалуются, мы их регулярно закрываем, а потом они снова исчезают. Получается, что кто-то из местных жителей ворует эти крышки, а люди потом жалуются. По всем этим вопросам мы давали уже кучу пояснений и прокуратуре, и МВД, нарушений правоохранители не выявили», - прокомментировал руководитель организации Михаил Азаматов.

Будут ли вопросы у правоохранителей к сотрудникам автономного учреждения «Госэкспертиза Челябинской области», которые дважды не увидели существенные изъяны в проектной документации, неизвестно. Возможно, разглядеть ошибки помешало название компании-подрядчика, принадлежащей экс-губернатору. Кто знает…

Строительство школы в Сарафаново ведётся в рамках госпрограммы «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025гг.  Одна из целей программы - перевод учащихся в новые школы из зданий с износом выше 50 процентов.

Автор: Татьяна Правдина
школа
Алексей Текслер
Ирина Гехт
Борис Дубровский
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В Челябинске велосипедист сбил двухлетнего мальчика и скрылся

21.07.2022 01:12

Виталий Безруков: Обвинение не поддерживаю, надеюсь, прокуратура разберется

20.07.2022 21:24

СК закончил расследование в отношении одного из подельников Чернобровина

20.07.2022 20:54

Дело Безрукова направлено в прокуратуру

20.07.2022 20:37

Юлия Сударенко заявила о недоступной для инвалидов среде в селе Еманжелинка

20.07.2022 20:26

СК: По факту гибели мальчика, утонувшего в колодце, возбуждено уголовное дело

20.07.2022 20:08

Ехала на красный: в Челябинске водитель иномарки сбил подростка на электросамокате

20.07.2022 19:10

Виктор Рашников получил высшую награду Республики Башкортостан

20.07.2022 18:57

В Челябинске шестилетний мальчик утонул в колодце на территории школы

20.07.2022 18:34

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к 11 несчастным случаям в Челябинской области с начала 2022 года

20.07.2022 17:08

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля

20.07.2022 16:56

Колесник презентовал Котовой и Шмидту проект благоустройства парка Калининского района

20.07.2022 16:52

Православный театр «Белая птица» из Челябинска стал народным коллективом

20.07.2022 16:14

Представлялись сотрудниками полиции и банков: 13 миллионов отдали южноуральцы аферистам

20.07.2022 16:00

АО «УСТЭК-Челябинск» сообщает о результатах третьего этапа опрессовок

20.07.2022 15:50

На Прокопия-жатвенника в Челябинской области похолодает

20.07.2022 15:48

Южноуральцы могут принять участие в масштабном проекте «Арктический вызов»

20.07.2022 15:47

Получилось хорошо: челябинские власти оценили благоустройство двора в Курчатовском районе

20.07.2022 15:31

Директор строительной компании, обвиняемый в хищении денег при строительстве детского сада в Аше, останется под стражей

20.07.2022 15:17

Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте

20.07.2022 13:29

Агентство «Урал-пресс-информ» «заминировали»

20.07.2022 13:03

Челябинский цинковый завод отметил День металлурга

20.07.2022 12:33

Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара

20.07.2022 12:24

СК занимается гибелью девочки в Миассе

20.07.2022 12:00

ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года

20.07.2022 11:47

Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили

20.07.2022 11:31

Три тонны нелегального металлолома нашли полицейские Челябинска

20.07.2022 11:29

«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде

20.07.2022 11:24

Подробности: в Миассе во время купания мог утонуть еще один ребенок

20.07.2022 11:00

Преподаватели из Миасса распространяли негативную информацию про СВО на Украине

20.07.2022 10:52

В Миассе во время купания утонула 12-летняя девочка

20.07.2022 09:56

Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит

20.07.2022 09:26

Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности

20.07.2022 09:20

Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк

20.07.2022 09:13

Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка

19.07.2022 20:04

Суд отказал защитникам челябинского леса на Тополинке в отводе судьи

19.07.2022 17:52

Улица Цвиллинга остается недоступной для челябинцев в инвалидных колясках

19.07.2022 17:09

ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона

19.07.2022 17:05

На Авдотью-Сеногнойку в Челябинской области будет тепло и ветрено

19.07.2022 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 20 июля

19.07.2022 16:57

С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева

19.07.2022 16:23

Челябинку, дочь которой отравилась парами наркотика, могут лишить родительских прав

19.07.2022 16:14

В Челябинской области назвали города-антилидеры по опасным недостроям рядом с детьми

19.07.2022 15:47

Энергетики «Челябэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей трех районов Челябинска

19.07.2022 15:40

Депутаты «Справедливой России – За Правду» помогли вернуть важный социальный объект жителям Катав-Ивановска

19.07.2022 15:37

Миронов: Работающие пенсионеры вместо полноценной индексации получили подачку

19.07.2022 15:21

США используют Украину, чтобы продавать оружие курдским повстанцам

19.07.2022 14:53

Алексей Текслер: Земли минобороны РФ переданы в собственность Чебаркуля

19.07.2022 14:36

Копейчанин напал с ножом на детей

19.07.2022 14:33

Челябинский цинковый завод отметил День металлурга

19.07.2022 14:22

Судебные приставы: Кто пойдет с конем вдвоем?

19.07.2022 13:35

Челябинский «Оберег» отметил двадцатилетний юбилей

19.07.2022 13:06

На «Пламя Аркаима» в шестой раз «слетятся» реконструкторы со всей России

19.07.2022 13:05

С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек

19.07.2022 12:17

Леса Челябинской области защитят от самовольных захватов

19.07.2022 11:59

Сергей Миронов потребовал установить, кто в ответе за приглашение Би-2» на Суперкубок в Питере

19.07.2022 11:45

В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар

19.07.2022 11:37

Сергей Резвый и Игорь Шестаков навестили южноуральских военных в зоне проведения спецоперации

19.07.2022 11:32

Общественники Магнитогорска предложили варианты решения медицинской проблемы

19.07.2022 11:28

В городах Челябинской области снова объявлен режим «черного неба»

19.07.2022 11:22

Челябинская область пришла на помощь семьям Донбасса с детьми-инвалидами

19.07.2022 11:03

Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов