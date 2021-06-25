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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области наращивают число коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцие
Коронавирус
Коронавирус
25.06.2021

Челябинская область увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Челябинска Валентина Балиева организовала онлайн-марафон и собрала для онкобольных дет
25.06.2021

Жительница Челябинска организовала интернациональную помощь онкобольным детям
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25.06.2021

В Челябинске, уходя от погони, погиб мотоциклист
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители уже несколько дней живут без це
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ЖКХ
25.06.2021

В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года начнется углубленная диспансеризация жителей Челябинской области, перебо
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.06.2021

Не нужно сеять панику: саранча в Кизильском районе под контролем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.06.2021

Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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25.06.2021

«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
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24.06.2021

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Сбер
Общество
25.06.2021 10:39

Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»

SberAI — подразделение Сбера, занимающееся проектами в сфере искусственного интеллекта, — поздравил четырёх россиянок — победительниц первой Европейской женской школьной олимпиады по информатике и подарил каждой из них по 100 часов бесплатного доступа к пяти графическим процессорам (GPU) на платформе ML Space.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Сбербанка, соревнование проходило в онлайн-формате в Швейцарии. Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня. В ней участвовало 156 школьниц из 39 стран мира, среди которых — не только государства Европы, но и США, Индия и другие страны. Каждая команда состояла из четырёх участниц.

Россию на соревновании представили: Екатерина Шиляева из физико-математического лицея № 31 (Челябинск); Алиса Гладченко из школы Центра педагогического мастерства (Москва); Екатерина Порай из школы «Летово» (Москва); Дарья Грекова из физматшколы № 2007 (Москва).

В индивидуальном зачёте первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко. Каждая из них набрала одинаковый максимально высокий результат — 709 баллов. Они показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогло лишь 15 участниц олимпиады.

«От всей души поздравляю наших школьниц и их учителей с заслуженным золотом столь престижной международной олимпиады. Не все взрослые IT-профессионалы справятся с заданиями, с которыми так блестяще справились они, а ведь самая юная участница российской команды — Дарья Грекова — только закончила 7-й класс, - прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка. - Содействие развитию талантов, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, — один из приоритетов Сбера. Поэтому мы рады предоставить победительницам доступ к мощностям одного из лучших в мире суперкомпьютеров — ʺКристофариʺ. Он позволяет разрабатывать ранее невообразимые продукты для решения самых разнообразных задач бизнеса, науки и всего человечества. Кроме того, я приглашаю всю команду победительниц принять участие в соревнованиях, которые проводит Сбер, — в олимпиаде по искусственному интеллекту Кружкового движения НТИ, в хакатонах международной конференции AI Journey и в других».

Облачный сервис ML Space позволяет организовать распределённое обучение на более чем одной тысяче высокопроизводительных графических процессоров. Архитектура платформы сформирована на базе собственного суперкомпьютера Сбера «Кристофари», суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопса. Он находится на 36-м месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области наращивают число коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцие
Коронавирус
Коронавирус
25.06.2021

Челябинская область увеличивает число коек для лечения пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Челябинска Валентина Балиева организовала онлайн-марафон и собрала для онкобольных дет
25.06.2021

Жительница Челябинска организовала интернациональную помощь онкобольным детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.06.2021

В Челябинске, уходя от погони, погиб мотоциклист
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители уже несколько дней живут без це
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25.06.2021

В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2021 года начнется углубленная диспансеризация жителей Челябинской области, перебо
Коронавирус
Коронавирус
25.06.2021

Переболевшие ковидом южноуральцы пройдут углубленную диспансеризацию

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

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25.06.2021 10:35

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25.06.2021 10:03

«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности

25.06.2021 10:01

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24.06.2021 20:52

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22.06.2021 16:36

Жителю Челябинска придется ответить за гибель собаки

22.06.2021 16:35

В автобусах и трамваях Челябинска появились рециркуляторы воздуха

22.06.2021 16:27

В Челябинске вынесен приговор банде, совершавшей нападения на бизнесменов

22.06.2021 16:26

В Челябинской области из-за ковида отменяют массовые мероприятия, но выпускные разрешили

22.06.2021 16:14

Зрители телекомпании «Деловой Урал» узнают, почему бизнес стимулирует вакцинацию

22.06.2021 16:03

В Челябинске снесли 12 промышленных объектов

22.06.2021 15:46

ЦКС проверит площадки, на которые незаконно сбрасывают мусор