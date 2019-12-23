Школьникам Златоуста ГУФСИН показал навыки разгона демонстраций

В Сети активно обсуждают видео показательного выступления сотрудников ГУФСИН по Челябинской области перед школьниками Златоуста (Челябинская область). Силовики показали кадетам приемы разгона буйных демонстрантов.

Спецназ ГУФСИН выступал на линейке в школе №21 Златоуста. В ней создан кадетский класс. На кадрах видео показательного выступления слышно, как руководитель командует «Палкой сверху бей», «Палкой снизу бей», после чего силовики начинают показывать приемы.

«Сотрудники исправительной колонии №25 проводили показательные выступления по приглашению руководства школы. Свои действия при возникновения чрезвычайных ситуаций продемонстрировала группа быстрого реагирования. В школе создан кадетский класс, ученики которой после окончания учебного заведения часто связывают свою жизнь со службой в различных силовых структурах, в том числе и в уголовно-исполнительной системе. Это мероприятие было направлено на них», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Стоит добавить, что в Златоусте расположены два пенитенциарных учреждения – это СИЗО №4 и исправительная колония №25. Сотрудники ГУФСИН в очередной раз показали, что готовы все 100 процентов в случае непредвиденных ситуаций обеспечить правопорядок.