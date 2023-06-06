06.06.2023
Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»
06.06.2023
Население стало реже доверять свои сбережения цифровым активам
06.06.2023
В Челябинске запускают первое в стране производство комплектующих для станков гидроабразивной резки
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
06.06.2023
Перфоманс под землей: челябинская балерина станцевала в шахте связи
06.06.2023
Владимиру Слободскому продлили срок домашнего ареста
Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»
01.06.2023
В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето
24.05.2023
В ЮУрГУ подвели итоги многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» за 2023 год
23.05.2023
Юные челябинцы отведают новые блюда в городских лагерях дневного пребывания
10.05.2023
Юных умников и умниц Челябинска чествовали на торжественном приеме
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023