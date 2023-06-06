Школьники Курчатовского района насыщенно проведут лето благодаря «Орлятам России»

Летний детский лагерь школы №28 имени Героя России Молодова в ЧВВАКУШе для учеников начальных классов открылся вчера, пятого июня, в Челябинске под эгидой Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» и проекта «Орлята России».

«Орлята России» – программа развития социальной активности учащихся начальных классов во время внеурочной деятельности. Участниками программы являются ученики начальных классов, а состоит она из семи треков различной направленности: экология, добровольчество, ЗОЖ, художественное творчество и другие. Так и в 28-й школе решили познакомить ребят с «Орлятами России» и назвали семь отрядов наименованиями соответствующих треков. Оставшийся один стал медиацентром.

«Ученики попали в отряды по жребию. Так они смогут лучше познакомиться друг с другом и с определенным направлением, будь то спорт или экология. Но у нас как у советников есть так называемые Дни единых действий, когда мы, будучи в разных школах, проводим лекции на тему важнейших событий. Также мы всеми отрядами выезжаем на совместные экскурсии, в кино», – рассказала начальник лагеря, советник директора школы №28 по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, эксперт РДДМ Екатерина Кашигина.

Отдельный отряд – отряд вожатых. По словам руководства образовательного учреждения, это самые активные ученики средних классов. Все они включены в РДДМ, постоянно участвуют в разных проектах.

«Случайных вожатых у нас нет, они все в Движении. Родители младшеклассников могут не волноваться», – подчеркнула Екатерина Кашигина.

«Вожатой я буду впервые, но все дети тянутся ко мне, слушаются. Они очень милые. Дело в том, что я люблю их. У меня самой много двоюродных братьев и сестер, три года назад родилась родная сестренка!», – поделилась мнением ученица седьмого класса Юлианна Самохина.

На открытии ребята представили визитку, которая должна была соответствовать названию отрядов. Например, «Орлята-эрудиты» провели викторину.

«Деятельность «Движения первых» охватывает 12 направлений работы: науку, образование, культуру, спорт, путешествия и другие. Уверен, что жизнь школьников в летние месяцы будет насыщеннее и интереснее. Ребят ждут разнообразные встречи и мероприятия!», – подчеркнул начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Оздоровительный летний лагерь в школе №28 имени Героя России Молодова будет работать до 27 июня.