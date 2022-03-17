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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В отдельных районах Челябинской области еще на двое суток сохранится аномально холодная погода. П
17.03.2022

В Челябинской области еще двое суток продержится аномально холодная погода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.03.2022

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17.03.2022

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17.03.2022

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17.03.2022 17:53

Школьники Магнитогорска повышают юридическую грамотность

Благодаря уникальному проекту городских депутатов, школьники города Магнитогорска (Челябинская область) хорошо разбираются в основах потребительского законодательства.

В Магнитогорске завершился финал очередного 12-ого конкурса «Основы потребительских знаний» под эгидой Объединения защиты прав потребителей. И уже десятый раз на нём разыгрывался Кубок городского Собрания депутатов.

Цель - повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.

В этом году заявилось максимальное количество команд – тридцать. По условиям первого этапа ребята должны были письменно ответить на заранее опубликованные задачи и написать эссе на тему «Цифровые финансовые услуги - по-честному!».

Справились с этим заданием и вышли в финал семь команд. Они преодолели этап представления команды, тесты по юридической тематике и разбор практики. Со ссылкой на статьи закона «О защите прав потребителей» ребята должны были ответить на задачи и выйти победителями из ситуации, связанной с приобретением товара или услуги.

В итоге тройка призеров распределилась следующим образом: 1 место - школа №48, 2 место - школа №47, 3 место - школа №5.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри, спикер Собрания Александр Морозов   поблагодарил все команды и их педагогов и отметил, что знать и уметь защищать свои права потребителя, кем мы все с вами являемся, очень важно. "Благодаря этому конкурсу вы стали умнее и даже можете чему-то научить своих родных и друзей!" 

Команда-победитель получила Кубок городского Собрания, диплом и денежную премию в размере десяти тысяч рублей. Команды, занявшие второе и третье места в конкурсе, удостоились дипломов и денежных премий в размере семи и пяти тысяч рублей соответственно.

Александр Морозов
Магнитогорск
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • +7 (906) 869-79-01

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15.03.2022 16:08

В Магнитогорске жители выбирают красоту и функциональность

15.03.2022 15:49

Челябинская область усиливает защиту населенных пунктов от ландшафтных пожаров

15.03.2022 15:30

Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили

15.03.2022 15:28

В 2022 году паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений

15.03.2022 15:02

На Таганае спасатели нашли тело пропавшего туриста из Перми

15.03.2022 14:54

В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске

15.03.2022 14:52

Военно-патриотическое воспитание – защита своего Отечества

15.03.2022 14:37

Сегодня в теплосети Челябинска добавят зеленый краситель