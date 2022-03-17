Школьники Магнитогорска повышают юридическую грамотность

Благодаря уникальному проекту городских депутатов, школьники города Магнитогорска (Челябинская область) хорошо разбираются в основах потребительского законодательства.

В Магнитогорске завершился финал очередного 12-ого конкурса «Основы потребительских знаний» под эгидой Объединения защиты прав потребителей. И уже десятый раз на нём разыгрывался Кубок городского Собрания депутатов.

Цель - повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.

В этом году заявилось максимальное количество команд – тридцать. По условиям первого этапа ребята должны были письменно ответить на заранее опубликованные задачи и написать эссе на тему «Цифровые финансовые услуги - по-честному!».

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Справились с этим заданием и вышли в финал семь команд. Они преодолели этап представления команды, тесты по юридической тематике и разбор практики. Со ссылкой на статьи закона «О защите прав потребителей» ребята должны были ответить на задачи и выйти победителями из ситуации, связанной с приобретением товара или услуги.

В итоге тройка призеров распределилась следующим образом: 1 место - школа №48, 2 место - школа №47, 3 место - школа №5.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри, спикер Собрания Александр Морозов поблагодарил все команды и их педагогов и отметил, что знать и уметь защищать свои права потребителя, кем мы все с вами являемся, очень важно. "Благодаря этому конкурсу вы стали умнее и даже можете чему-то научить своих родных и друзей!"

Команда-победитель получила Кубок городского Собрания, диплом и денежную премию в размере десяти тысяч рублей. Команды, занявшие второе и третье места в конкурсе, удостоились дипломов и денежных премий в размере семи и пяти тысяч рублей соответственно.