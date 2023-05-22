Школьники Магнитогорска запомнят этот день

В Магнитогорске (Челябинская область) в день рождения пионерии в зале заседаний городского Собрания депутатов торжественно вручили паспорта юным магнитогорцам, а также наградили спортсменов.

Первыми удостоверения кандидатов в мастера спорта получили трое спортсменов – Маргарита Гучина (Правобережный центр дополнительного образования, тренер Ирина Кузнецова), Иван Андреев и Анна Зинченко (военно-патриотический клуб «Сармат», тренер Алексей Неклюдов).

Спортсмены выполнили этот разряд Чемпионата России по универсальному бою, который прошел недавно в Подмосковье. В течение трех дней 1400 спортсменов из разных регионов боролись за путёвку на чемпионат мира 2023. И магнитогорцы стали лучшими. Заняли первые места и выполнили разряд кандидата в мастера спорта.

«А до этого ребята привезли медали с Первенства Мира по абсолютно реальному бою за 1, 2 и 3 места. Кстати тренер ребят Алексей Неклюдов – руководитель клуба «Сармат», участник боевых действий в Чечне, капитан запаса, сейчас находится на боевом задании.

Вообще ветераны боевых действий не только обучают, тренируют, воспитывают ребят, они учат их любить родину. Например, председатель Союза ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов – патриот города и страны, неравнодушный и честный человек», - рассказал спикер Собрания Александр Морозов.

Затем состоялась церемония вручения паспортов. В зале заседаний Собрания собрались 20 юных магнитогорцев, которым уже исполнилось 14 лет. Разделить радость при получении первого «взрослого» документа, удостоверяющего личность, с ребятами пришли мамы, папы, бабушки…

Александр Морозов и начальник УМВД России по г. Магнитогорску Константин Козицын вручили каждому паспорт, а вместе с ним - Конституцию России и небольшие памятные подарки.

По окончании, после общего фотографирования ребятам напомнили о том, что они, как граждане России, имеют возможность принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать сквер для обновления в 2024 году. Голосование завершится 31 мая, но, не дожидаясь этого дня мальчишки и девчонки, а также некоторые из родителей, с помощью волонтёров воспользовались своим правом.

Этот день надолго запомнится ребятам своей торжественностью, а также добротой и уважением, с которыми их приняли во взрослую жизнь.