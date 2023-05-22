22.05.2023
В поселке Октябрьский ограничат электроснабжение связи с ремонтными работами
22.05.2023
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
22.05.2023
Мир «Уральских самоцветов» засияет в Челябинске
22.05.2023
Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области
22.05.2023
Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра
Школьники Магнитогорска запомнят этот день
16.05.2023
В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора
16.05.2023
В Магнитогорске рассказали, с чего начинается родина
26.04.2023
Магнитогорские депутаты расширили категории льготников
26.04.2023
Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023