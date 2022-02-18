Школьники Озерска выходят с дистанта

С понедельника, 21 февраля, в школах и учреждениях дополнительного образования Озерского городского округа (Челябинская область) возобновляются занятия в обычном режиме. Две недели учащиеся находились на дистанционном обучении.

Соответствующее решение принято в связи с окончанием действия постановления главного санитарного врача округа и по решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщает управления образования округа, с 21 февраля 2022 года возобновляется посещение обучающимися школ и организаций дополнительного образования.

Кроме того, с понедельника в обычном режиме будут проходить занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, а также проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия, спектакли, фестивали и иные мероприятия с детьми, в том числе, проводимые на открытом воздухе.

Напомним, все школы и учреждения дополнительного образования Озерска с четвертого по 20 февраля включительно осуществляли дистанционное обучение. С 21 февраля возвращаются в школы и учащиеся образовательных организаций Магнитогорска.