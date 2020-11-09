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Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант

Общество
Сегодня, 10:18
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Автор: 
Любовь Юрина

Школьников Челябинской области пока не планируют переводить на дистанционное обучение, несмотря на осложняющуюся ситуацию по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе. После завершения каникул ученики приступят к занятиям в обычном режиме.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Решение об ограничительных мероприятиях принимает штаб, который возглавляет губернатор Челябинской области. Естественно, какие-то предложения, исходя из эпидситуации, выносят Роспотребнадзор и Минздрав. Пока мы не видим оснований для дополнительных ограничительных мероприятий», - рассказала Ирина Гехт.

В настоящий момент дети находятся на осенних каникулах, в некоторых учебных заведениях каникулы уже завершились. Их продолжительность, по распоряжению губернатора Алексея Текслера, увеличена в два раза – с одной до двух недель. За это время планируется дооснастить школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты. В Челябинске каникулы в ряде школ начались 26 октября, в другой части – 30 октября.

«И, соответственно, после каникул мы выходим в режим очного обучения, как и предполагали», - подчеркнула Ирина Гехт.

По состоянию на пятницу, шестого ноября, на каникулах находилось 772 школы (почти 389 тысяч школьников).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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