12.01.2023
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
12.01.2023
Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января
12.01.2023
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
12.01.2023
Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
23.11.2022
Школьный музей из Челябинской области представил свои раритеты в Музее Победы Москвы
07.09.2022
Музей Победы приглашает жителей Челябинской области на онлайн-программу ко Дню танкиста
16.08.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023