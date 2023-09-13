Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин

С четверга, 14 сентября, во всех школах и учреждениях дополнительного образования Снежинского городского округа (Челябинская область) вводится карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), сообщает администрация города.

В мэрии отметили, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ выросла на 37,6%, зарегистрировано 394 случая

Накануне, 12 сентября, переведены на дистанционное обучение две школы: №117(с 12 по 18 сентября) и школа №125 (с 13 по 19 сентября). В этих учебных заведениях отсутствует более 20% учащихся.

В школе №135 закрыто на карантин 13 классов, №126- 12 классов, № 121 и №127- по шесть классов.

Введены карантинные мероприятия в трех детских дошкольных учреждениях: детсады №18, 29, 4.

В связи с высоким уровнем заболеваемости принято решение отправить все школы города на карантин. «С 14 по 20 сентября вводится карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования, где учебный процесс идет в закрытых помещениях», - сообщили в городской администрации.