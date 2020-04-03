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Школы, техникумы и вузы Челябинской области возобновляют учебу в дистанционном режиме

Общество
Сегодня, 12:31
Автор: 
Олеся Денисова

С шестого апреля школы, вузы и средние профессиональные учебные заведения Челябинской области возобновляют учебный процесс в дистанционном режим работы.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер третьего апреля в ходе ежедневного брифинга в правительстве области.

Как отметил глава региона, порядок осуществления образовательного процесса будет определять самостоятельно руководство учебных заведений. Педагоги будут выходить на свои рабочие места только в случае, если нет технической возможности работать из дома. Также они смогут брать оборудование и компьютеры на дом при необходимости.

Будет запрещено выходить на работу учителям из категории риска – беременным и старше 65 лет.

В регионе для 9-х и 11-х классов будет создан специальный образовательный интернет-канал для подготовки к итоговой аттестации. Впоследствии к нему подключат и учащихся других классов.

Детские сады будут работать в режиме нерабочей недели – только дежурные группы для детей, чьи родители должны ходить на работу.

Напомним, накануне министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с шестого апреля в дистанционном формате. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакт. «Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации», - призвал министр.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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