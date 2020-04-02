Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить учебу дистанционно с 6 апреля

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало вузам возобновить учебный процесс с шестого апреля в дистанционном формате.

«С понедельника, шестого апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате», - цитируют слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова на официальной странице ведомства.

Руководитель попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. «Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации», - призвал министр к обучающимся и педагогам высших учебных заведений.

Напомним, сегодня второго апреля, президент Владимир Путин, выступая с обращением к нации, продлил режим нерабочих дней по 30 апреля включительно (изначально он был объявлен с 30 марта по пятое апреля).

Указом президента регионам предоставлены дополнительные полномочия по определению конкретного набора профилактических мер. Глава государства предупредил руководителей субъектов, что они обязаны будут согласовывать дополнительные ограничения для образовательных, научных организаций регионы с федеральным Правительством. Эта касается и мер в отношении системообразующих предприятий.