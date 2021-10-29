Симба и Ева успешно перенесли перелет из Челябинска в Африку и уже вовсю нежатся под лучами солнца Танзании

Лев Симба и леопард Ева успешно добрались из Челябинска до реабилитационного центра «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в Танзании.

Животные проходят постполётную реабилитацию и акклиматизацию в построенных специально для них помещениях при вольерах.

За дикими кошками, репатриацию которых профинансировала Русская медная компания (АО «РМК), ведут круглосуточное наблюдение местные специалисты и челябинский ветеринар, основатель фонда помощи диким животным и птицам «Спаси меня» Карен Даллакян, который и спас измученных хищников.

«Мы наблюдаем за поведением Симбы и Евы и за их состоянием. Ночь прошла спокойно, они восстановились после перелёта. Несмотря на сложную поездку, оба ведут себя так, как и должны, наслаждаются лучами африканского солнца – тем, чего им так не хватало у нас на Урале», - рассказал Карен Даллакян.

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Как сообщает пресс-служба РМК, как только закончится карантинный и адаптационный период, Симба и Ева переместятся из крытого вольера в открытые зоны, уникальные для всего африканского континента. При их строительстве и проектировании особое внимание уделили не только созданию комфортной среды, но и вопросам безопасности. Территория обнесена ограждением высотой почти шесть метров. Заборы с цементным подземным фундаментом оснащены современной технологичной системой защиты от проникновений.

Каждому из животных предоставлен пруд для водных процедур и водопоя, а также многоуровневые площадки для активностей с учётом особенностей репатриированных диких кошек.

Вольеры для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды.

Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона.

К каждому вольеру проведён водопровод с чистой водой и электричество.

И Симба, и Ева продолжают питаться мясом, доставленным из Челябинска. Согласно программе их адаптации, на местную еду кошки перейдут на четвёртый день их пребывания в Танзании.

Лев Симба и леопард Ева стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку. Для их транспортировки был специально переоборудован частный борт Boeing 737-500. Из-за технической задержки вылета самолёт совершил посадку в Саудовской Аравии. Симба и Ева, экипаж и команда сопровождающих ночевали прямо на борту, следуя антиковидным ограничениям. Когда ситуация разрешилась, самолёт вновь поднялся в небо и успешно долетел до пункта назначения в Танзании.

За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

Репатриация животных стала возможной благодаря поддержке министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ). Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и лично глава региона Алексей Текслер.

Центр реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. (известен как Макоа Фарм) работает в Танзании с 2013 года. Его основали два ветеринара из Германии, Dr Laszlo Paizs и Dr Elisabeth Stegmaier. Всю свою жизнь они посвятили заботе о диких животных в Африке, и открытие Макоа Фарм стало кульминацией их работы в Танзании.