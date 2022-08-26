26.08.2022
Снятие стресса за 5 минут. Синхрогимнастика
26.08.2022
Система образования ЛНР к новому учебному году готова
26.08.2022
Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области
26.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
Система образования ЛНР к новому учебному году готова
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022