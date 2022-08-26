Система образования ЛНР к новому учебному году готова

В столице Луганской Народной Республики прошла пресс-конференция министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова. На ней присутствовал собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко.

На встрече с журналистами были подняты темы, волнующие как родителей школьников, так и будущих студентов. Иван Кусов, в частности, проинформировал, что в республике все родители школьников для подготовки детей к учёбе получат по 10 тысяч рублей. Он сообщил, что готовность системы образования к новому учебному году составляет 95 процентов – это также касается и освобождённых территорий.

Говоря про учебные заведения, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кировске, Стаханове, Первомайском, которые ВСУ до сих пор подвергают артиллерийским и ракетным обстрелам, чиновник заметил, что об очной системе обучения здесь говорить пока рано. Окончательное решение будет принято главой республики в ближайшие дни.

«За каждым регионом республики закреплено шефство субъекта РФ, произведены поставки учебников, мебель и оборудования тоже будут доставлены. Помимо этого, заказано более 150 школьных автобусов», – привёл данные Иван Кусов.

На пресс-конференции прозвучали и такие цифры: первого сентября в ЛНР готовы выйти на работу11 600 педагогов, укомплектованность школ кадрами составляет почти 90 процентов,106 учителей из России подтвердили, что готовы переехать в республику для работы, более 4000 местных педагогов прошли в Ростове переподготовку по повышению своей квалификации.

Что касается летнего отдыха ребятишек, то более 10 000 детей этим летом выезжали из ЛНР в Россию на отдых и лечение – в основном, в Крым и Краснодарский край.