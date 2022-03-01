Скоков назначил врио руководителя полиции Миасса

В отделе МВД по Миассу (Челябинская область) назначили врио руководителя. Им стал заместитель начальника отдела Марат Хайруллин.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», полковник полиции Константин Козицын, руководитель ОМВД России по городу Миассу, станет новым начальником полиции Магнитогорска.

Эту информацию подтвердили в региональном полицейском главке.

Ранее начальником УМВД России по Магнитогорску Сергеем Меркуловым и его заместителем Дмитрием Жабиным были приняты решения об увольнении из органов внутренних дел. Вместе с тем 27 февраля Дмитрий Жабин обратился к начальнику ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанту полиции Михаилу Скокову с просьбой об отзыве своего рапорта о выходе на пенсию, сообщив о желании продолжить службу в органах внутренних дел.

Сегодня, первого марта, генерал Скоков представит гарнизону магнитогорской полиции нового начальника УМВД России по Магнитогорску.