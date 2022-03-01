01.03.2022
ВТБ продолжает обслуживание карт иностранных платежных систем в России
01.03.2022
Вредоносные биопроекты Пентагона: ученые обеспокоены деятельностью биологических лабораторий США в Центральной Азии
01.03.2022
Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных соревнованиях
01.03.2022
Скоков назначил врио руководителя полиции Миасса
01.03.2022
Зеленский оценил итоги переговоров с Москвой
01.03.2022
Канада решила отказаться от российской нефти
Скоков назначил врио руководителя полиции Миасса
25.02.2022
Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
17.02.2022
В челябинском Миндортрансе объяснили задержку с решением «бордюрного» вопроса
17.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
16.02.2022
Скоков встретился с сенатором Российской Федерации от Челябинской области
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022