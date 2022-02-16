Скоков: Нужно поощрять сотрудников полиции, достигших высоких результатов

Начальник ГУ МВД области Михаил Скоков дал указание руководителям подразделений полиции внимательно оценивать работу и поощрять сотрудников, достигших высоких результатов в служебной деятельности.

В ходе очередного оперативного совещания Михаил Скоков заострил внимание руководителей подразделений на том, что они должны справедливо и трепетно относиться к личному составу, ежедневно оценивать службу своих подчиненных.

«Кропотливая, грамотная и эффективная работа сотрудников непременно должна быть поощрена и являться стимулом для остальных в стремлении самосовершенствоваться и достигать более высоких служебных результатов», - сказал Скоков.

Начальник ГУ МВД России потребовал от руководителей подразделений ежедневного доклада о наиболее значимых достижениях деятельности сотрудников.

Так, сегодня руководителем регионального полицейского главка отмечена эффективность выполнения служебных задач инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. Они по горячим следам раскрыли угон машины и угонщика. Он не смог предоставить каких-либо документов на транспортное средство. Сама же автомашина имела следы вскрытия замка зажигания и разбитое боковое стекло. В кратчайшие сроки полицейкие установили законного владельца автомобиля и сообщили ему об угоне. Выяснилось, что потерпевший оставил ее на ночь на неохраняемой парковке, расположенной по улице Доватора.

Возбуждено уголовное дело. Михаил Скоков дал указание поощрить сотрудников Госавтоинспекции.