Скоков поручил полицейским в Крещение уделять внимание необорудованным купелям

Фото: НУ МВД по Челябинской области

Руководитель главка МВД Челябинской области Михаил Скоков провел совещание оперативного штаба по охране порядка во время православного праздника Крещения. На особом контроле - безопасность южноуральцев.

Михаил Скоков отметил, что у каждой оборудованной купели должны находиться сотрудники полиции. В небольших населенных пунктах не должны остаться без внимания места крещенского купания, где традиционно собираются местные жители.

Михаил Скоков также потребовал обеспечить максимальную безопасность южноуральцев, которые придут в храмы на богослужение.

«Граждане должны чувствовать свою защищенность. Мы обязаны создать для жителей и гостей региона комфортные в правовом поле условия для праздника. Реагирование на каждое обращение должно быть незамедлительным, а отношение к гражданам – чутким и внимательным», - подчеркнул генерал Скоков.

Областной Госавтоинспекции поручено обеспечить безопасность дорожного движения, не допускать заторы на подъездах к купелям. Также Скоков потребовал предусмотреть для прибывающих водителей парковочные места.

Напомним, в Чеоябинске Иордани будут оборудованы на основных челябинских водоемах:

Шершневское водохранилище:

- улица Красных Казаков, 1, микрорайон Сосновка;

- акватория на пляже Западный («Каспийский берег»);

Озеро Смолино:

- улица Чапаева, 114, гостиница «Смолинопарк»;

- 3-й Целинный переулок;

Озеро Первое:

- переулок Мамина, 1А, напротив входа на муниципальный пляж «Первоозерный»;

- проспект Виктора Давыдова, 7, пляж «Восточный Берег».