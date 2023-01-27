27.01.2023
В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям
27.01.2023
Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
27.01.2023
Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера
27.01.2023
Челябинских водителей будут массово тормозить сотрудники ГИБДД
27.01.2023
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Скоков представил нового начальника Госавтоинспекции Челябинской области
20.01.2023
Южноуралец лишился денег после посещения "взрослого" сайта (18+)
20.01.2023
Пенсионерки Челябинской области оставили аферистов без денег
19.01.2023
Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео
18.01.2023
Жительница Аргаяшского района стала жертвой лжеинструктора по вождению
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023