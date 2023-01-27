Скоков представил нового начальника Госавтоинспекции Челябинской области

Сегодня, 27 января, на коллегии ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков представил личному составу нового начальника регионального управления ГИБДД. Им стал Иван Путков, который с мая 2022 руководил областной Госавтоинспекцией в качестве исполняющего обязанности.

Иван Путков после окончания Челябинского юридического института МВД России в 2002 году начал службу в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД города Челябинска с должности инспектора по розыску.

В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года – заместителем командира полка ДПС региональной Госавтоинспекции.

С декабря 2021 года являлся заместителем начальника Центра профессиональной подготовки регионального полицейского главка.