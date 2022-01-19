Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует

Новые установки от нового руководителя регионального полицейского главка. Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков напомнил руководителям подразделений, что высокие они должны применять в первую очередь к себе и затем предъявлять их своим сотрудникам.

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков в ходе ежедневного оперативного совещания с руководителями подразделений областного аппарата акцентировал внимание присутствующих руководителей на то, что высокие требования по физической и по профессиональной подготовленности руководители всех уровней должны применять в первую очередь к себе и затем предъявлять их своим сотрудникам.

«Не один руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует», – резюмировал Михаил Скоков.