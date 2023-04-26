26.04.2023
Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями
26.04.2023
В Челябинске в выходные дни улицу Блюхера закроют для троллейбусов
26.04.2023
Пандус и ступеньки на Цвиллинга превратились в бетонное крошево и раздражают пешеходов
26.04.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело о похищении маленькой девочки
26.04.2023
На Таганае случилась массовая лягушачья свадьба
25.04.2023
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023