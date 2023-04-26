Скоков требует разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков провел оперативное совещание по вопросу повышения безопасности дорожного движения в регионе. Он потребовал принять исчерпывающие меры по снижению числа ДТП на автотрассах.

В частности, он отметил, что необходимо разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями, что предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу движения.

«Работа по обеспечению безопасного дорожного движения должна вестись ежедневно. Привлекайте к мероприятиям субъекты профилактики дорожно-транспортных происшествий, владельцев дорог. Наша задача – спасти жизни людей, не дать свершиться трагедии», - отметил на совещании начальник главка.

Кроме того, главный полицейский Южного Урала поручил руководству ГИБДД региона усилить контроль за местами проведения дорожных работ, исключить нарушения, которые могут привести к трагическим последствиям.