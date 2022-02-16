Скоков встретился с сенатором Российской Федерации от Челябинской области

Сегодня, 16 февраля, состоялась рабочая встреча начальника регионального ГУ МВД Михаила Скокова с сенатором Российской Федерации от Челябинской области Олегом Цепкиным.

Михаил Скоков и Олег Цепкин обсудили формат эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов внутренних дел в части принятия мер для создания комфортных и безопасных условий проживания южноуральцев.

Как сообщили в региональном главке, главный полицейский Южного Урала поддержал позицию сенатора, считающего приоритетной тему обеспечения безопасности участников дорожного движения и поддержания общественного порядка на улицах. Скоков отметил, что возможности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» не только позволяют мониторить уровень безопасности дорожного движения, но и взять под контроль такие места массового пребывания граждан, как парки и скверы, в случае оборудования территории дополнительными камерами фиксации, способствовать раскрытию преступлений, что в конечном итоге повысит уровень правопорядка и защищенности людей.