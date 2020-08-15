Скончались еще четыре южноуральца с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 303 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, один человек умер непосредственно от COVID-19. Ему было всего 47 лет.

У остальных скончавшихся короновирусная инфекция являлась сопутствующим заболеванием. У 85-летней женщины помимо «ковида» медики диагностировали атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническую болезнь; 83-летний мужчина страдал атеросклеротическим аортальным стенозом и гипертрофией миокарда; 63-летний южноуралец болел сахарным диабетом (также у него был постинфарктный кардиосклероз).

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это, кроме прочего, обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

Южноуральцев также просят не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, проводить влажную уборку, проветривать и дезинфицировать помещения. А при первых признаках недомогания - обращаться к врачу.