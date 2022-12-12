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12.12.2022

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гуманитарная помощь
зона СВО
Юрий Гагарин
Олег Мигаль
Иван Заика
Общество
12.12.2022 14:30
Фото: Евгения Александрова

К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала

Колонну из шести «ГАЗелей» возглавляет бронированная «Нива»

Челябинск сегодня утром, 12 декабря, проводил в дальнюю дорогу своих самоотверженных земляков, которые в очередной раз повезли помощь на передовую.

В зоне СВО, в Донецкой Народной республике, гуманитарный конвой очень ждут. Ждут бойцы батальона «Апостол», ждут мирные жители Ясиноватой, которую защищают храбрые «апостолы» во главе с челябинским АНГЕЛом Юрием Гагариным – героическим комбатом, спасшим сотни детей Донбасса.

Старший гуманитарного конвоя – Олег Мигаль. Он является заместителем начальника штаба Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области и одним из организаторов добровольческих объединений, оказывающих помощь спецподразделениям в зоне проведения специальной военной операции и мирному населению Донбасса. Помощь на передовую Олег возит постоянно – ценный груз в зону СВО он доставлял уже много раз, даже затруднился сказать, какой по счету является нынешняя поездка.

Вместе с ним в бронированной «Ниве», которую купили и отремонтировали на собранные неравнодушными людьми средства, в далекое путешествие (преодолеть предстоит около двух с половиной тысяч километров – это примерно три дня и две ночи пути) отправился верный друг Иван (надежный товарищ, человек с боевым опытом).

Следом за неприметной, на первый взгляд, «Нивой», которую ждут великие свершения на полях сражений, следуют шесть «ГАЗелей» с гуманитарным грузом внутри. По словам Олега Мигаля, техника везет как продукцию военного назначения (тепловизоры, квадрокоптеры, различное обмундирование), так и помощь гражданскому населению ДНР, в первую очередь, - детям (это, кроме прочего, памперсы, детское питание, зимняя детская одежда).

«Везем все, что нужно людям для выживания на линии боевого соприкосновения. За эту бесценную помощь – огромная благодарность всем неравнодушным людям, участвующим в сборе. Эта помощь очень нужна на фронте, нужна мирным людям, находящимся в тяжелой ситуации. Спасибо всем причастным. Победа будет за нами!» - сказал Олег Мигаль.

В числе провожавших гуманитарную колонну – председатель Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области Иван Заика, который совсем недавно вернулся из зоны СВО, куда также отвозил гуманитарную помощь, собранную неравнодушными жителям Челябинской и Свердловской областей, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, являющиеся верными помощниками бойцов на передовой и зачастую спасающие человеческие жизни.

«Наш девиз: «Урал – фронту». Мы отправляем туда все, что может сохранить жизни наших бойцов. Помогать некоторым подразделениям мы начали с 2014 года, с началом специальной военной операции эта помощь стала планомерной, постоянной, и ее становится все больше. На Донбасс гуманитарный конвой отправляем примерно раз в месяц – в части, подразделения специального назначения, батальону «Апостол», командиром котором является челябинец Юрий Гагарин, и мирным жителям, детям», - отметил Иван Заика.

В долгую дорогу гуманитарный конвой отправился от Христорождественского собора, получив благословение отца Игоря Шестакова, передавшего Олегу Мигалю (как старшему группы) иконы челябинских святых, чтобы по прибытии на место он раздал их участникам СВО. Также отец Игорь подарил по иконе каждому участнику благородной миссии (чтобы святые оберегали, защищали в пути) и окропил технику святой водой.

Отец Игорь поблагодарил огромный и все растущий коллектив добрых людей, единомышленников, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, и выразил уверенность, что победа обязательно будет за русским народом, потому что русский народ – победитель.

 Священнослужитель рассказал, что этим летом сам побывал на Донбассе, проехав большой путь – от Донецка до Херсона. В дороге он старался раздать иконы всем военнослужащим, которых встречал. «Так что, если кто-то из бойцов скажет вам, что у него уже есть такая икона, значит, мы там уже проезжали», - сказал отец Игорь и пожелал участникам гуманитарной миссии, братьям, доброй дороги и помощи Божией.

Для Людмилы Беллер из Еманжелинки – эта поездка на Донбасс уже вторая. Впервые она - вместе с Олегом Мигалем – отвозила гуманитарную помощь в ДНР в октябре. Вместе со сподвижниками-земляками в прошлый раз Людмила насобирала целую «ГАЗель» необходимых бойцам вещей, в том числе теплое белье. В этот раз от Еманжелинки – уже две полные машины. И Людмила снова едет в зону СВО – вместе с местным жителем Андреем Бузько: он везет гуманитарный груз за рулем собственной «ГАЗели».

«Когда началась частичная мобилизация, пришло осознание того, что пора перестать «сидеть и смотреть», быть наблюдателем. Мы были воспитаны на подвигах советских людей в Великую Отечественную войну, когда все люди объединялись и помогали фронту. И я решила не оставаться в стороне и написала пост в соцсети с просьбой откликнуться всех желающих помочь. Сначала думала, что просто привезем в Челябинск всю собранную помощь. Связалась с нашим земляком Иваном Скибой, который сейчас находится в Ясиноватой, а он сказал, что, если есть возможность, можем привезти «гуманитарку» сами. Так что сразу стали грузиться у себя в Еманжелинке. Иван Скиба дал мне контакты Олега Мигаля, так с ним и познакомились. В октябрьской поездке мы выполнили все поставленные задачи. Посетили, как и планировали, госпиталь, сходили в местную администрацию, поговорили с людьми. Паники у меня никакой не было. Все прошло спокойно. Никаких «ахов» и «охов», - рассказала Людмила Беллер.

За рулем еще одной «ГАЗели» - предприниматель из Копейска по имени Александр, который организовал в родном городе два пункта сбора гуманитарной помощи (а еще - группу «Своих не бросаем» в ВКонтакте; она создана недавно и пока в ней немного участников). Большая часть вложений принадлежит самому Александру, подключились к сбору «гуманитарки» и его друзья и знакомые. Ценный груз копейчанин решил доставить до места сам (для него это не первая поездка на Донбасс), в том числе сшитые в Копейске подсумки, которые, по словам участника гуманитарной миссии, будут полностью укомплектованы: жгутами; ножницами; закупленными в Москве на средства, выделенные волонтером из Копейска Ириной, обезболивающими…

«Парням там приходится нелегко. Помогать им – наш долг», - сказал Александр. Две «ГАЗели» в этой гуманитарной колонне – его. Третья машина с собранной им помощью ушла в зону СВО раньше, в составе другой группы, и уже возвращается назад.

Олег Мигаль и его товарищ Иван пробудут в зоне СВО дольше всех, остальные машины вернутся назад, в Челябинскую область, сразу после разгрузки.

«Мы постараемся (как и всегда) ребят сразу оттуда эвакуировать, чтобы не попали под обстрелы. А сами с Иваном останемся до окончания миссии, три-четыре дня будем там находиться», - отметил старший гуманитарного конвоя.

А пока группа Олега Мигаля находится в поездке, в Челябинской области вовсю ведется сбор новой партии «гуманитарки», которая пойдет на Донбасс после Нового года.

 

Автор: Евгения Александрова
гуманитарная помощь
зона СВО
Юрий Гагарин
Олег Мигаль
Иван Заика
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09.12.2022 15:42

Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки

09.12.2022 15:23

В центре Копейска случился «вселенский потоп»

09.12.2022 13:56

В Челябинске прошел форум участников I всероссийской игры «Русский мир»

09.12.2022 13:42

В Челябинской области снижается естественная убыль населения

09.12.2022 13:36

Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике

09.12.2022 13:30

Челябинцам предлагают выбрать инициативные проекты нового года

09.12.2022 12:58

Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда

09.12.2022 12:52

ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

09.12.2022 12:48

Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей

09.12.2022 12:35

ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: НЮАНСЫ

09.12.2022 12:34

Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол

09.12.2022 12:18

В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»

09.12.2022 12:10

Главой Карабаша избран Станислав Афанасенко

09.12.2022 11:36

По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело

09.12.2022 11:25

На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей

09.12.2022 11:20

В Коркино два класса закрыли на карантин по ОРВИ

09.12.2022 11:20

В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»

09.12.2022 10:35

В Челябинске построят храм Иерусалимской Божией Матери

09.12.2022 10:24

В Челябинской драме зайцы проспали Новый год

09.12.2022 10:21

На волшебном балу Златоуста побывает «Морозко»

09.12.2022 09:57

Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей

09.12.2022 09:19

Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге

09.12.2022 07:19

Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"

08.12.2022 21:16

В 12 школах Копейска отдельные классы переведены на дистант

08.12.2022 20:50

В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»

08.12.2022 20:41

В пятницу в Челябинской области – ночной мороз и без осадков

08.12.2022 20:26

Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)

08.12.2022 19:34

Спикер городского Собрания депутатов Магнитогорска провел экскурсию для школьников

08.12.2022 19:25

Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными

08.12.2022 18:09

В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО

08.12.2022 17:36

Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома

08.12.2022 17:13

Минимущества Челябинской области возглавил 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов

08.12.2022 16:57

Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату

08.12.2022 16:35

В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб

08.12.2022 16:26

Матч звезд КХЛ в Челябинске откроет шоу с участием Клавы Коки и Анет Сай

08.12.2022 16:11

В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов

08.12.2022 16:09

Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки

08.12.2022 16:05

Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области

08.12.2022 15:36

Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис

08.12.2022 15:18

В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта

08.12.2022 15:07

Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала

08.12.2022 14:18

Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей

08.12.2022 14:08

Лучшие хоккеисты рассказали челябинцам о Фонбет Неделе Звезд Хоккея 2022

08.12.2022 14:06

ВТБ и ВЦИОМ: 70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья

08.12.2022 13:55

Горнозаводские города Челябинской области отправили помощь в зону СВО