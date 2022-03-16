Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов

Оператор связи МегаФон увеличит скорость интернета для владельцев максимальных тарифных планов.

Как сообщает forbes.ru, в компании рассчитывают, что появление дополнительных преференций для абонентов с более дорогими тарифами, то есть потребляющих больше услуг, поможет привлечь больше клиентов.

Опция pre-5G, которая увеличивает обычную скорость интернета до 30-ти процентов, уже предусмотрена на трех вариантах линейки – «Максимум», VIP и «Премиум». Владельцы других тарифов смогут подключить опцию за 399 рублей в месяц.

«Используя дополнительные технологии, мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком, можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо», - рассказал руководитель по архитектуре радио и опорной сети МегаФона Дмитрий Точилин.

В компании отмечают, что отдельная опция для увеличения скорости поможет предлагать сервис, максимально соответствующий ожиданиям пользователей.

Телеком-эксперты говорят, что у конкурентов вряд ли получится полностью повторить этот подход из-за отсутствия такого широкого частотного ресурса. Иначе им придется действовать за счет сокращения качества услуги. В отличие от них, у МегаФона есть возможность сделать это без ущерба для других абонентов.