СКР заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области

Следственный комитет России заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области – затоплением канализационными стоками подвалов жилых домов в военном городке в Чебаркуле. По данному факту региональное следственное управление уже проводит процессуальную проверку. Глава СКР распорядился доложить ему о ее результатах, сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

В социальной сети жители военного городка (Каширина, дом 34, Чебаркульский округ) рассказывают о затоплении подвалов ряда многоквартирных жилых домов канализационными стоками и стойком неприятном запахе во всем населенном пункте вследствие неисправности городской системы канализации.

«Дома дышать невозможно, в подъезде вонь и туман стоит, в подвале всё … плывет….Канализации забиты до краёв», - пишет житель в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» на условиях анонимности.

По его словам, местные службы пытаются подручными средствами прочистить, но все их усилия не достигают нужного результата. «Люди исправно платят квартплату и живут в таких условиях! Больше местные власти и специалисты УК ничем помочь не могут», - возмущается житель.

Аналогичная ситуация на Каширина, дом 38, сообщает Карина и добавляет, что в подвале их дома еще протекает труба. «Квартира просто в болоте стоит, а коммуналка приходит почти на восемь тысяч рублей и попробуй не оплатить», - отмечает женщина, подчеркивая, что обращения горожан к уполномоченным органам не дают результатов.

В следственном управлении СКР по Челябинской области начата процессуальная проверка по изложенным фактам.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки. Её ход контролирует центральный аппарат ведомства.

В администрации Чебаркульского городского округа объяснили, что частичное заполнение подвала стоками произошло по причине засора канализации (в мэрии подчеркивают, что жители используют ее не по назначению).

На сегодняшний день большая часть работ выполнена. «После откачки стоков и просушки подвала будет проведена обязательная санация данного помещения», - отмечают в администрации.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители военного городка в Чебаркуле и ранее жаловались на проблемы с канализацией. Коммунальные сети населенного пункта находились в ведении министерства обороны (хотя сам поселок передан муниципалитету). Канализация периодически затапливает улицу Каширина, попадает в подвалы жилых домов. В 2019 году жительница дома №42 улицы Каширина также жаловалась на серьезные проблемы с канализацией. Обращения поступали и в 2018 году.

Как сообщала администрация Чебаркуля, еще в 2014 году на подземном канализационном коллекторе (принадлежал Минобороны) в районе железнодорожной станции п. Каширинский произошел разрыв, из которого наружу стали вытекать сточные воды. В 2018 году Минобороны выделило средства на строительство нового канализационного коллектора. В апреле 2018 года был заключен госконтракт на строительство нового напорного коллектора. Его планировали сдать в 2019 году.