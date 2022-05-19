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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

Проработавшие на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, почти 150 лет члены трудовой династии Энграф-Корниловых стали победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья –хранитель традиций».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, семья металлургов была отмечена на состоявшейся в администрации Челябинска встрече, посвященной Международному дню семьи. В церемонии награждения семей, занявшие призовые места в городском этапе конкурса «Семья года», приняла участие глава столицы Южного Урала Наталья Котова. Семьи, занявшие первые места, примут участие в региональном этапе конкурса, итоги которого подведут уже в конце мая.

По словам заместителя начальника службы технического контроля ЧЦЗ Елены Корниловой, сейчас на Челябинском цинковом заводе работает почти вся ее семья Энграф-Корниловых -муж – слесарь по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики, сын-плавильщик цинка, сноха-контролер продукции цветной металлургии; сестра-начальник бюро в службе технического контроля; муж сестры-слесарь-ремонтник комплекса электролиза цинка. Члены трудовой династии не только вместе работают, но и активно отдыхают, занимаются спортом, участвуют во всех заводских мероприятиях. - Для тех, кто здесь работает, тем более целыми семьями, цинковый завод – своеобразный рукотворный клад. И мы можем и должны передать его нашим потомкам – вот наша основная традиция. Мои дети работают на заводе и пусть их дети тоже приходят на цинковый завод. Они обязательно дорастут до своего счастья и скажут ему спасибо. Свое спасибо заводу я говорю каждый день, - подчеркнула Елена Корнилова.  

Челябинский цинковый завод
ЧЦЗ
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17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

17.05.2022 12:13

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

17.05.2022 12:06

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022 11:36

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

17.05.2022 11:25

В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

17.05.2022 11:17

В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

17.05.2022 11:12

В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли

17.05.2022 11:04

«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

17.05.2022 10:01

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья

17.05.2022 09:58

Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина

17.05.2022 09:39

О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»

17.05.2022 09:33

В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино

16.05.2022 22:16

Можно ли делать лазерную коррекцию зрения

16.05.2022 22:05

Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление