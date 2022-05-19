Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

Проработавшие на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, почти 150 лет члены трудовой династии Энграф-Корниловых стали победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья –хранитель традиций».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, семья металлургов была отмечена на состоявшейся в администрации Челябинска встрече, посвященной Международному дню семьи. В церемонии награждения семей, занявшие призовые места в городском этапе конкурса «Семья года», приняла участие глава столицы Южного Урала Наталья Котова. Семьи, занявшие первые места, примут участие в региональном этапе конкурса, итоги которого подведут уже в конце мая.

По словам заместителя начальника службы технического контроля ЧЦЗ Елены Корниловой, сейчас на Челябинском цинковом заводе работает почти вся ее семья Энграф-Корниловых -муж – слесарь по обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики, сын-плавильщик цинка, сноха-контролер продукции цветной металлургии; сестра-начальник бюро в службе технического контроля; муж сестры-слесарь-ремонтник комплекса электролиза цинка. Члены трудовой династии не только вместе работают, но и активно отдыхают, занимаются спортом, участвуют во всех заводских мероприятиях. - Для тех, кто здесь работает, тем более целыми семьями, цинковый завод – своеобразный рукотворный клад. И мы можем и должны передать его нашим потомкам – вот наша основная традиция. Мои дети работают на заводе и пусть их дети тоже приходят на цинковый завод. Они обязательно дорастут до своего счастья и скажут ему спасибо. Свое спасибо заводу я говорю каждый день, - подчеркнула Елена Корнилова.