Смотреть больно: гостевые маршруты Челябинска глазами туриста

Представители Общероссийского Народного фронта провели мониторинг и взглянули на гостевые маршруты Челябинска глазами туриста.

Сломанные скамейки, грязная река, граффити и мусор – такими «достопримечательностями» встречает Челябинск гостей города. Состоянием городских парков, скверов, главных улиц, в том числе – исторической пешеходной Кировки, сложно гордиться, заявляют в ОНФ.

Поделиться

Народный фронт направил обращение главе Челябинска, главам Центрального и Калининского районов как к ответственным за состояние своих территорий, а также в государственный комитет охраны объектов культурного наследия с требованием обеспечить надлежащее состояние исторической части города.

«А челябинцам предлагаем взглянуть на ТОП главных мест, куда, наверное, пока не стоит приглашать гостей – возможно, будет стыдно», - отметили в ОНФ.