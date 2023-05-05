Со слезами и улыбками: ко Дню Победы в Курчатовском районе прошел праздничный концерт для ветеранов

Торжественный прием 336-ти ветеранов Курчатовского района, посвященный 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, состоялся пятого мая в Детской филармонии Челябинска.

На входе гостей встречали девушки и юноши в военной форме образца 1941-1945 годов и помогали повязать Георгиевскую ленточку – знак памяти о героях Великой Отечественной войны. На концерт пригласили всех жителей района, защищавших нашу Родину от фашизма, – участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, бывших узников концлагерей и детей погибших защитников Отечества.

«Это была самая страшная и кровопролитная война прошлого столетия. Наши отцы и деды для нас, для будущего поколения отстояли честь и завоевали независимость Родины. Мы помним их боевой и трудовой подвиг. Пусть меняется время, наша жизнь, но в памяти остается подвиг. А память – неразрывная связь поколений. Пока она жива, у нас есть будущее!» – обратился к ветеранам глава Курчатовского района Сергей Антипов.

В первом ряду на торжественном мероприятии сидели и подпевали артистам участники войны Алексей Почекутов и Нина Чулкова. По сей день они активно участвуют в общественной жизни Курчатовского района и встречаются с подрастающим поколением.

«Особенно мне нравится общаться с ребятишками в детских садах. Они все знают. Спрашиваю их, что такое ленточка и тракторный завод? Как во время войны назывался наш город? Говорят. Вот взрослого спроси – не знает. А ребенок знает!» – с гордостью говорит Нина Чулкова.

«Мы обязаны воспитывать молодое поколение на своем примере. Какими мы были патриотами, такими, а может, даже еще и лучше, они должны быть. Мы многое сделали для Советского Союза, для нашей Родины. Мы защитили Россию! И, надеюсь, новое поколение не подведет и будет своих детей учить любить и защищать Родину-мать!», – выразил мнение Алексей Почекутов.

На концерте было все: и слезы горечи, и слезы радости. Лучшие артисты и коллективы города пели песни про подвиг солдат, павших героев, фронтовых медсестер, мам и великую Победу.

Так, на сцене выступали солист челябинской филармонии Николай и победительница всероссийских фестивалей Яна Игнатьевы, квартет «Ретромантики», студия эстрадного вокала «Мечта», солистка театра оперы и балета имени Глинки Елена Каменских.

Также участников события порадовали детская студия при государственном ансамбле танца «Урал», победители российских и международных турниров по бальным танцам Ваграм Нерсисян и Александра Парыгина, лауреат песенных конкурсов Маргарита Кошелева.

«Мы гордимся мужеством и героизмом наших солдат, трудовым подвигом тружеников тыла, чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Война коснулась каждой семьи…весь наш советский народ поднялся на защиту от мала до велика!», – сказала под аплодисменты председатель Совета ветеранов Курчатовского района Маргарита Сопельцева.

Зампредседателя Совета депутатов Курчатовского района Александр Исаев подчеркнул, что, когда в нашей стране проживают такие ветераны, когда с нами Бог – наша Родина непобедима.

Закончился концерт песней «День Победы». И у всех на глазах были слезы счастья.