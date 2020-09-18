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Соцучреждения Челябинской области вновь возвращаются к режиму превентивной изоляции

Общество
Сегодня, 15:42
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Автор: 
Любовь Юрина

С пянтицы, 18 сентября 2020 года, государственные стационарные учреждения социального обслуживания Челябинской области возвращаются к режиму превентивной изоляции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минсоце региона, на режим превентивной изоляции переходят 18 соцучреждений - девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию Челябинской области.

Такое решение принято на основании анализа российского и международного опыта по противодействию коронавирусной инфекции.с

Пока режим превентивной изоляции вводится на  четыре недели - с 18 сентября до 15 октября. Будет организовано две смены - с 18 сентября по 1 октября и со 2 по 15 октября соответственно.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидовбыли отправлены на превентивную изоляцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Это 14 домов престарелых общего типа (семь государственных и семь муниципальных), девять психоневрологических интернатов, три детских дома-интерната для умственно отсталых детей и три отделения временного проживания комплексных центров социального обслуживания населения в Златоусте, Копейске и Южноуральске. В них проживает четыре тысячи 900 южноуральцев,

В период превентивной изоляции сотрудники соцучреждений работали по сменам (продолжительностью по 14 дней), на протяжении которых находились круглосуточно на работе. Для проживания и отдыха персонала были организованы специальные места. Все сотрудники получали стимулирующие выплаты из федерального и областного бюджетов. На стимулирующие выплаты за работу в 10 и 11 смены дополнительно направлено 31,8 миллиона рублей из федерального бюджета.

В минсоце уточнили, в муниципальных стационарных учреждениях социального обслуживания и отделениях временного проживания комплексных центров социального обслуживания региона продолжается карантин.

Всего с апреля состоялось девять смен. В начале сентября было принято решение о выходе из режима превентивной изоляции. Через неделю соцучреждения возвращаются к этому режиму.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Превентивная изоляция
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