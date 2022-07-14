Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали

14 июля 2022 года состоялась встреча начальника ЮУЖД Игоря Рязанова и Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой. Они подписали соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области в сфере профессиональной ориентации воспитанников и учащихся образовательных организаций.

" В рамках соглашения предусмотрено совместное проведение разнообразных профориентационных мероприятий для детей разных возрастов – от дошкольников до выпускников школ и детских железных дорог. Важно что это системная работа с детьми. Чтобы они знали, чем живет магистраль, как она работает, какие условия создает ОАО «РЖД». И надеемся, что в будущем ребята сделают свой выбор в пользу обучения железнодорожным специальностям и придут трудиться к нам на ЮУЖД" - рассказал начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Евгения Майорова поблагодарила руководство магистрали за открытость и готовность к сотрудничеству.

" Замечательно, что такой гигант как железная дорога готова поддерживать уральских ребят и оказывать системную помощь. Так мы сможем дать нашим детям возможность нормально жить, соблюдая законодательство, выполнять установленные обществом нормы, морали и правила, быть достойными гражданами страны, – В рамках соглашения, у нас уже запланирован ряд профориентационных мероприятий, а в сентябре организуем совместно с ЮУЖД кубок по футболу уполномоченного по правам ребенка по Челябинской области"-– отметила Евгения Майорова.

Первое мероприятие в рамках подписанного соглашения состоялось в этот же день. Для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели экскурсию в Центре исторического наследия ЮУЖД. Детей познакомили с историей стальной магистрали, а также показали интерактивный спектакль на тему безопасного поведения на железной дороге.