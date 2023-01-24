Соломенные символы СВО в Пластовском районе стали точкой притяжения автомобилистов

Соломенные символы специальной военной операции – танк с буквой Z и сама «победная» буква, установленные на поле вдоль трассы в Пластовском районе Челябинской области (и созданные местными умельцами), пользуются огромной популярностью у автомобилистов.

Очень многие люди - мужчины, женщины, молодежь, пенсионеры, проезжающие село Борисовка, останавливают машины и идут к танку, пламенеющей в поле букве Z, внимательно рассматривают их, фотографируются – и по одному, и компаниями, семьями, делают селфи. На лицах тех, кто не оставляет местную достопримечательность без внимания, читается одобрение – корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» наблюдала реакцию людей лично. Соломенная техника и составляющая ей компанию Z, что выше человеческого роста, судя по всему, стали настоящей точкой притяжения окружающих – к символам Победы России в СВО «не зарастет народная тропа»: число желающих рассмотреть гигантские поделки поближе и сделать фото на память не иссякает, судя по следам на снегу.

Как пишет газета Пластовского района и Пласта «Знамя Октября», создателями композиции являются Андрей Гладилов и Андрей Изгагин. Оба они родились и живут в Борисовке, давно знакомы, работают трактористами (подробнее об авторах российского танка и буквы Z и о том, как, с чьей помощью и с какой целью создавались соломенные достопримечательности, можно прочитать на сайте районного издания). Реакция автомобилистов однозначна: работали тезки из Борисовки не зря.