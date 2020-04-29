Сотрудник ММК удостоен звания Героя Труда России

Оператор поста управления стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» (Челябинская область) Александр Моторин за выдающиеся заслуги в развитии металлургической промышленности, осуществление рационализаторской деятельности и подготовку квалифицированных кадров удостоен высокого звания Героя Труда России.

Соответствующий указ 27 апреля 2020 года подписал президент России Владимир Путин.

Почетное звание Герой Труда наряду с Героем Российской Федерации является высшим званием и государственной наградой нашей страны. Звание присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Как сообщает пресс-центр Магнитогорского металлургического комбината, Александр Моторин трудится на стане 2500 горячей прокатки более трех десятилетий. Он выступил автором нескольких рационализаторских предложений, позволивших повысить эффективность работы.

Советы и предложения Александра Моторина позволяют улучшить качество продукции и снизить процент брака. Так, выход годного металла на стане с 2015 года ни разу не падал ниже 99,55 процента. Стан 2500 горячей прокатки из года в год выполняет и перевыполняет плановые показатели по производству: на 100,8 процента - в 2015 году; на 100,4 процента - в 2016 году; на 101,8 процента - в 2017 году; на 100 процентов - в 2018 и 2019 годах.

В 1999 году талантливый и трудолюбивый магнитогорец был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2015 году - «За заслуги перед Отечеством» I степени. В 2005 году Александр Моторин был удостоен звания лауреата премии имени Носова, в 2007 году получил грамоту ПАО «ММК».