24.01.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
24.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 января (18+)
24.01.2023
Бывший глава Бердяуша осужден за взятки
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
24.01.2023
Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей
24.01.2023
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023