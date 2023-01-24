Сотрудники Челябинского цинкового завода приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»

Ежегодно в рамках акции «Снеговики-добряки» АО «ЧЦЗ» исполняет новогодние мечты детей, которые ведут борьбу с серьезными заболеваниями и проходят реабилитацию.

Уникальный проект под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области при содействии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала в этом году собрал уже более 200 предприятий и организаций области. Челябинский цинковый завод выступает партнером акции в четвертый раз.

В этом году цинковый завод стал волшебником для двух девочек, Арины и Насти, и приобрел бытовую технику и велосипед.

«Для нас это не просто мероприятие - это уже и добрая традиция, и возможность подарит тепло и заботу тем, кому это действительно необходимо, - уверен Рамиль Рахманкулов, директор по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ. – Поддержка социально-незащищенных слоев населения давно стала ключевым направлением социальной политики завода,ведь мечты должны сбываться, а особенно детские».

Кульминацией добрых дел стал ежегодный флешмоб снеговиков, который 21 января состоялся в парке им. Гагарина. Заводчане слепили своего снеговика – Цинкулю, - ставшего уже традиционным снежным представителем Челябинского цинкового завода на проекте.