Сотрудники ГИБДД контролируют движение большегрузов в Челябинске

В Челябинске со вторника, 28 марта, экипажи городской ГИБДД приступили к несению службы на Шершневском водохранилище и на пересечении Университетской Набережной и Пустового.

Цель выхода правоохранителей на эти участки дорог - предупреждение и пресечения нарушений, связанных с движением грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тонн (знак 3.4 ПДД РФ).

Как отмечают в Госавтоинспекции Челябинска, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по статье 12.16 КоАП РФ.