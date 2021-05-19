Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям

Волонтеры учреждений уголовно-исполнительной системы Челябинской области собрали «крышки добра».

Благотворительная акция, направленная на поддержку детей с различными заболеваниями и сохранение природы, стартовала на Южном Урале более года назад, и вот уже очередная партия пластиковых крышек готова к сдаче в переработку.

Организатором мероприятия является «ЭкоШкола - Чистый город». Подключились к этому необычному проекту и неравнодушные и отзывчивые люди в погонах. От регионального ГУФСИН одними из первых участников стали сотрудники управления по конвоированию. Именно на его базе в региональном ведомстве был организован пункт сбора. На сегодняшний день волонтеры уже оказали поддержку четырем малышам и продолжают творить добро.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, сейчас помощь необходима двухлетней Лере. Девочка страдает редким заболеванием. Офицеры не смогли остаться в стороне от чужой беды. Они уверены – даже небольшой вклад в общее дело имеет огромное значение.

«Открываем крышечку – на первый взгляд такой простой жест, но при этом невероятно важный, ведь каждый раз вы выбираете, какой след оставить на земле – в виде мусора или реальной помощи тем, кто в ней так остро нуждается. Легкий пластик – это ценный материал, его можно и нужно отправлять на дальнейшую переработку. Присоединяйтесь к акции! Вместе мы сделаем мир лучше, добрее и чище», - отметила инспектор отдела кадров управления по конвоированию ГУФСИН области Анастасия Чупахина.

Следующая партия крышечек отправится в переработку 31-го мая, чтобы семьи получили помощь к Международному дню защиты детей.