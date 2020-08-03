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Сотрудники ММК отметили День железнодорожника

Фото: 
Андрей Серебряков/Магнитогорский металл
Общество
Сегодня, 15:59
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Сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) вчера, второго августа, вместе со всей страной отметили День железнодорожника.

Железнодорожным транспортом ПАО "ММК" ведает управление логистики, в состав которого входят цех эксплуатации, локомотивный цех, цех ж/д транспорта и грузовая служба, а также ООО "Ремпуть", состоящий из цеха пути, вагонного цеха, цеха подготовки вагонов, цеха сервисного обслуживания локомотивов, службы сигнализации, централизации и блокировки, службы контактной сети. Это в общей сложности 3722 человека.

Входящий в Группу ММК "Ремпуть" занимается ремонтом и содержанием огромного железнодорожного хозяйства одного из крупнейших металлургических предприятий России.

В его основные задачи входят строительство, капитальный ремонт и текущее содержание железнодорожных путей и стрелочных переводов, обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава, устройств сигнализации, централизации и блокировки, контактной сети и освещения, подготовка подвижного состава к транспортировке металлопроката.

Главной гордостью ООО "Ремпуть" считается коллектив, в котором трудятся свыше полутора тысяч работников. Их объединяет общая цель - обеспечение безопасной и бесперебойной работы железнодорожного транспорта ПАО "ММК", а также изготовление высококачественных средств крепления грузов в вагонах.

Как сообщает газета "Магнитогорский металл", специалисты ООО "Ремпуть" производят ежедневное обслуживание железнодорожной сети комбината и других организаций. Под постоянным контролем находятся 1520 централизованных стрелочных переводов, 1850 рельсовых цепей, в том числе оснащенные самыми современными электронными системами счёта осей колёсных пар подвижного состава и системами микропроцессорной централизации.

Работники организации поддерживают в исправном техническом состоянии локомотивы и вагоны ПАО "ММК". Кроме того, они принимали непосредственное участие в реализации крупнейших инвестиционных проектов комбината - строительстве аглофабрики № 5 и карьера Восточный.

"Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём железнодорожника! Железнодорожники трудятся в любое время суток и в любую погоду, их отличают высокая организованность, ответственность за порученное дело и преданность профессии", - поздравил коллег начальник управления логистики ММК Андрей Бердников.

Он отметил, что железная дорога играет крайне важную роль в организации бесперебойной работы ПАО "ММК".

"Ваша деятельность по обеспечению Магнитогорского комбината железнодорожными перевозками требует высокой концентрации внимания, дисциплины и полной самоотдачи. От мастерства, слаженности и чёткости в  работе каждого из вас зависят стабильность и эффективность деятельности всего транспортного комплекса Магнитки", - сказал Андрей Бердников.

По его словам, нынешнее поколение железнодорожников следует славным традициям, заложенным ветеранами, и успешно решает поставленные перед ним задачи.

"Уважаемые коллеги, примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм и искреннюю преданность делу! От души желаю вам новых производственных побед и безаварийных маршрутов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - обратился к виновникам торжества Андрей Бердников.

 

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