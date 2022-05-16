Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

Совет отцов Челябинской области провел первый военно-патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа.

Встреча состоялась в субботу, 14-го мая, на площадке проекта «Воспитанные Родиной». Ее участниками стали ребята, состоящие на учете в ПДН в Сосновском и Красноармейском районах, учащиеся спецшкол, воспитанники центра социальной защиты «Семья» и дети военнослужащих челябинского училища штурманов.

Сбор организовал Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области - при поддержке челябинского филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ).

Пять десятков детей и подростков под присмотром воспитателей, родителей и сотрудников правоохранительных органов приехали на сборы, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях, а также посетить лекции на патриотическую тематику.

Турнир по лазертагу провел руководитель военно-патриотического клуба «Гвардия» Павел Щербаков (по сценарию «захват базы»). Каждая команда играла вместе с закрепленным наставником из числа тренеров РСБИ, предпринимателей и членов Совета отцов. Команды, которые готовились к своим играм, могли потренироваться в меткости в оборудованном лазерном тире.

Также для участников сбора Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» провел «Уроки мужества», на которых лектор Андрей Нестеров рассказал о самых больших военных конфликтах, в которых принимали участие советские и российские войска.

Помимо патриотических станций, участники посетили практические занятия по работе с металлоискателем и археологии, организованные хуторским казачьим обществом «Южный». Дети не только узнали об особенностях поисковых работ, но и послушали лекцию о деятельности поискового движения России и ежегодной акции «Вахта Памяти».

На сборах традиционно работала полевая кухня, которая угощала подростков вкусной и здоровой солдатской пищей под открытым небом. По итогам сборов, чемпионом турнира стала команда из Сосновского района Челябинской области. Все участники получили грамоты и «сладкие» призы.

«Прошедший сбор был пилотным: посмотрели, насколько детям интересны определенные темы, как они участвуют в работе станций и что нужно добавить. Думаем, что на следующих сборах будет больше участников, а также больше занятий и развлечений для молодежи», - отметил председатель южноуральского совета отцов Сергей Смышляев.