Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области почти 20 тысяч детей в возрасте от трех до четырех лет бесплатно привили от
16.05.2022

Кого вакцинируют бесплатно

В Челябинской области привили от клещевого энцефалита почти 20 тысяч детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова попросила полицию обеспечить безопасность школьников на последних
16.05.2022

Последние звонки в Челябинске пройдут под контролем полицейских
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.05.2022

Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Как Север-Алай дерево атаковал
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16.05.2022

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Совет отцов Челябинской области
Уральский центр патриотических
спортивных и молодежных инициатив «Альфа»
ЧВВАКУШ
Общество
16.05.2022 15:19
Фото: предоставлено Андреем Нестеровым

Совет отцов провел патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа

Совет отцов Челябинской области провел первый военно-патриотический сбор для «трудных подростков» и детей офицеров ЧВВАКУШа.

Встреча состоялась в субботу, 14-го мая, на площадке проекта «Воспитанные Родиной». Ее участниками стали ребята, состоящие на учете в ПДН в Сосновском и Красноармейском районах, учащиеся спецшкол, воспитанники центра социальной защиты «Семья» и дети военнослужащих челябинского училища штурманов.

Сбор организовал Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области - при поддержке челябинского филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ).

Пять десятков детей и подростков под присмотром воспитателей, родителей и сотрудников правоохранительных органов приехали на сборы, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях, а также посетить лекции на патриотическую тематику.

Турнир по лазертагу провел руководитель военно-патриотического клуба «Гвардия» Павел Щербаков (по сценарию «захват базы»). Каждая команда играла вместе с закрепленным наставником из числа тренеров РСБИ, предпринимателей и членов Совета отцов. Команды, которые готовились к своим играм, могли потренироваться в меткости в оборудованном лазерном тире.

Также для участников сбора Уральский центр патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» провел «Уроки мужества», на которых лектор Андрей Нестеров рассказал о самых больших военных конфликтах, в которых принимали участие советские и российские войска.

Помимо патриотических станций, участники посетили практические занятия по работе с металлоискателем и археологии, организованные хуторским казачьим обществом «Южный». Дети не только узнали об особенностях поисковых работ, но и послушали лекцию о деятельности поискового движения России и ежегодной акции «Вахта Памяти».

На сборах традиционно работала полевая кухня, которая угощала подростков вкусной и здоровой солдатской пищей под открытым небом. По итогам сборов, чемпионом турнира стала команда из Сосновского района Челябинской области. Все участники получили грамоты и «сладкие» призы.

«Прошедший сбор был пилотным: посмотрели, насколько детям интересны определенные темы, как они участвуют в работе станций и что нужно добавить. Думаем, что на следующих сборах будет больше участников, а также больше занятий и развлечений для молодежи», - отметил председатель южноуральского совета отцов Сергей Смышляев.

Совет отцов Челябинской области
Уральский центр патриотических
спортивных и молодежных инициатив «Альфа»
ЧВВАКУШ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Металлургическом районе Челябинска власти обновят ограждение сквера «Юбилейный». Как
16.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

Власти Челябинска готовы открыть новый купальный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии