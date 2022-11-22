22.11.2022
Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
22.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября (18+)
22.11.2022
Аркаим на выставке в Государственной Думе
22.11.2022
В Челябинске на 8,3 процента вырастет плата за муниципальное жилье
22.11.2022
Как оплатить налоги быстро и не выходя из дома: памятка от Сбера
22.11.2022
На фестивале камнерезного искусства научат делать авторские подарки
Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов
Все световые конструкции прошли техническое обслуживание
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022