Советский район Челябинска начал монтаж новогодних арт-объектов

В Советском районе Челябинска монтируют новогодние арт-объекты. Все световые конструкции с прошлой зимы находились на ответ-хранении, прошли техническое обслуживание.

Как отмечают в районной администрации, иллюминация и арт-объекты активно приобретались в течение предшествующих трех лет – за это время была собрана внушительная праздничная коллекция. Однако в некоторых местах Советского района, в соответствии с городской концепцией светового оформления, в этот зимний период появятся новые арт-объекты.

«На пересечении улиц Свободы и Тимирязева уже установлены оригинальные светящиеся скамейки. На центральной аллее парка Пушкина, на опорах наружного освещения, появились светящиеся консоли, а у входа установлена светодиодная арка. Там же, в парке, идет подготовка к заливке катка, в центре которого начат монтаж большой елки. Еще одна большая новая елка высотой 12 метров появится в сквере Колющенко, а старая, пятиметровая, переместится в новый сквер, возле детской поликлиники поселка АМЗ», - сообщили в администрации Советского района.

Все работы по праздничному оформлению в районе планируется закончить в течение первой декады декабря.

В общей сложности предстоящей зимой жителей и гостей Советского района Челябинска будут радовать шесть ледовых городков, 20 катков и хоккейных площадок, 13 светящихся елок и 12 прочих арт-объектов.

На шести аллеях и пешеходных зонах Советского района засверкают гирлянды с праздничными – новогодними – проекциями. Гости скверов смогут по достоинству оценить качели с различной подсветкой (качели на всех четырех общественных пространствах функционируют круглый год).