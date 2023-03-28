28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)
28.03.2023
В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
27.03.2023
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска
27.03.2023
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
17.03.2023
В Магнитогорске выяснили, в какой школе дети лучше знают права потребителя
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023