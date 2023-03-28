Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города

Совместная работа дает хорошие результаты: депутаты Магнитогорска (Челябинская область) приняли отчет главы города.

«В соответствии с федеральным законодательством глава города ежегодно отчитывается перед депутатским корпусом. Впервые такой отчет прозвучал на заседании Собрания Магнитогорска в 2010 году», - отметил перед отчетом спикер Собрания Александр Морозов.

Прежде, чем подвести итоги социально-экономического развития Магнитогорска за 2022 год и поделиться планами на ближайшую перспективу, мэр города Сергей Бердников отметил, что прошедший год был непростым, полным вызовов и сложных ситуаций. Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран, которое усилилось после начала специальной военной операции.

Минувший год стал проверкой на устойчивость всех сфер деятельности. Но благодаря грамотным управленческим решениям на всех уровнях власти удалось сохранить сбалансированность городской казны и выполнить в полном объеме все принятые обязательства.

«Доходы бюджета города в прошлом году составили почти 18,5 миллиарда рублей. Расходы - более 20 миллиардов рублей. По своей структуре бюджет города традиционно остался социально ориентированным. Расходы по социальному блоку выросли более чем на 500 миллионов рублей и составили почти 11,4 миллиарда рублей, или 56 процентов от всего объема. Расходы на блок городского хозяйства также выросли на один миллиард и составили 7,7 миллиарда рублей», - отметил Сергей Бердников.

В Магнитогорске строятся новые школы и детские сады, новые дороги, ремонтируются учреждения культуры и спорта, обновляются сети энергоснабжения, благоустраиваются скверы и парки…

В течение прошлого года рынок труда города оставался стабильным, безработица снизилась до 0,5 процента. Сейчас она составляет 0,4 процента. Напряженность на рынке труда - 0,16 человека на вакансию.

В докладе особо было отмечено, что во всех учреждениях социальной сферы обеспечена доступность объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. По 220 адресам в многоквартирных домах установлены электрические подъемники, пандусы. Электротранспорт оснащен услугой текстового и аудиоинформирования. Систему звукового сопровождения установили на 20 светофорных объектах на пешеходных переходах.

Объективная оценка всех изменений – те лидирующие позиции, которые занимает Магнитогорск последние несколько лет в рейтингах регионального и федерального значений.