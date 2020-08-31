Современная городская среда в Челябинске формируется хорошими темпами

В Челябинске завершено благоустройство прогулочной зоны в Курчатовском районе, где работы велись по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Благоустройство общественных пространств в Металлургическом, Советском, Ленинском и Центральном районах южноуральской столицы находится в завершающей стадии. Готовность объектов составляет от 60 до 90 процентов.

О том, как реализуется в областном центре программа ФСГС, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Авдеев.

По его словам, в Тракторозаводском и Калининском районах продолжается реализация первого этапа благоустройства (второй этап преображения общественных пространств здесь продолжится в 2021-м году).

Напомним, всего в текущем году по федеральной программе работы ведутся на 11-ти общественных пространствах.

Что касается дворовых территорий, также вошедших в эту программу, у этих объектов благоустройства, по словам Сергея Авдеева, высокая степень готовности – 70 процентов.

«Работы по региональной программе «Реальные дела» в южноуральской столице также ведутся в соответствии с установленным графиком», - отметил чиновник.