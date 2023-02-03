«Совы» и «снегири» ЮУрГГПУ «полетели» творить добро вместе с «Уральским десантом»

Сразу два студенческих отряда Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета – «Полярная сова» и «Снегирь» – принимают участие в областной добровольческой гражданско-патриотической акции «Уральский десант».

Ребята отправились на работы в удаленные уголки Челябинской области: «снегири» «полетели» в Нязепетровский, а «совы» – в Варненский район. Там студенты будут проводить мастер-классы для местных школьников и оказывать шефскую помощь пожилым людям: колоть дрова, чистить снег.

Вечером жителей сел будут ждать традиционные концерты в исполнении студентов ЮУрГГПУ. К слову, сельские зрители – самые отзывчивые: оказывают всяческую поддержку в проведении мероприятий, а после – не скупятся на благодарности и несут студентам угощения.

В 2022 году бойцы отряда «Снегирь», который уже четвертый раз принимают участие в акции, также побывали в Нязепетровском районе Челябинской области. Там ребята оказали посильную помощь 11-ти одиноким пенсионерам, провели свыше 30 мастер-классов и уроков для детей (охватив вниманием около 560 учащихся), показали четыре концерта жителям Нязепетровска, сел Ункурда, Арасланово и Шемаха и очистили от снега памятник в Ункурде.

«Это был мой первый выезд. Изначально я сомневался, ехать или нет, но решил попробовать. Не зря! Неделя была очень насыщенная: каждый день множество мастер-классов, спортивных соревнований, уроков. Дни были полны интерактивов внутри отряда: каждый раз - новые игры. Этот выезд станет одним из самых ярких и теплых воспоминаний для меня», - поделился впечатлениями боец «Снегиря» Дмитрий Колесников.

Еще один отряд ЮУрГГПУ - «Полярная сова» - отправился в Уйский район. В селах Ларино, Маслово, Петропавловка, Уйское и поселке Мирный студенты оказали шефскую помощь 28 пенсионерам, провели 28 мастер-классов для 448 детей, помогли очистить от снега и льда трубу на водохранилище в селе Маслово, а также провели пять концертов, которые посетили около двухсот зрителей.

Это был второй выезд в истории отряда, и ребята продолжают придерживаться девиза: «Расправив два больших крыла, мы закрываем облака».

Мероприятия в территориях проходили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: все добровольцы прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции и сдали ПЦР-тесты. Впереди волонтеров ждет подведение итогов работы, где наградят самых активных участников.

Отметим, в 2021 году «снегири» побывали в школах сел Арасланово, Ситцево, Шемаха, поселка Кедровый, а также поработали в самом Нязепетровске. Бойцы провели для школьников мастер-классы, веселые старты, мероприятия по профориентации учащихся старших классов, уроки истории и здоровья.

Важно, что молодежь приезжала в села не только работать с детьми, но и оказывать помощь социально незащищенным жителям – пенсионерам, инвалидам. После занятий в школах и концертов студенты отправлялись убирать снег, колоть дрова и благоустраивать социально значимые объекты.

Такая деятельность не осталась незамеченной властями. На концерт в нязепетровскую школу №2 приехал глава Нязепетровского района Сергей Кравцов, а также командир челябинского регионального отделения РСО Евгений Болдырев. Они вручили бойцам «Снегиря» благодарности за участие в «Уральском десанте».

А студотряд «Полярная сова» в 2021 году поработал в таких населенных пунктах, как Тайгинка, Слюдорудник, Каолиновый, Северный и, конечно же, сам Кыштым. Бойцы организовали уроки в местных школах. Для младших классов – мастер-классы по оригами, квиллингу и росписи по ткани; для старших – уроки ЗОЖ, профориентации (знакомили с РСО и учебными заведениями Челябинска) и истории (рассказали о вкладе жителей Челябинской области в Великую Победу).

«Ребята всегда доброжелательные, никогда не показывают, что устали после работы. Настолько все на позитивной волне у них, что с ними очень приятно и легко работать, – отмечала тогда глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. – Поэтому, если они или другие ребята-студенты педагогического университета приедут в наш округ, мы, конечно же, будем рады их встретить!».