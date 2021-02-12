Союз добровольцев Донбасса официально входит в общественную жизнь Челябинска

Союз добровольцев Донбасса официально входит в общественную жизнь Челябинска.

На состоявшемся вчера, 11-го февраля, заседании координационного совета по взаимодействию с военно-патриотическими, спортивными и спортивно-техническими общественными объединениями при администрации города движение южноуральских добровольцев Донбасса представлял заместитель руководителя челябинского регионального отделения СДД Филипп Венедиктов.

Поблагодарив всех присутствующих за возможность публично высказаться, участник боевых действий на Донбассе рассказал о том, как жили и живут добровольцы и кто они такие на самом деле.

Филипп Венедиктов отметил, что, к сожалению, до последнего времени городская власть не замечала людей, которые по собственной, доброй воле (не за статусы ветеранов боевых действий, не за ордена и медали, а по зову сердца) защищали и защищают интересы Отечества.

Рассказал Филипп Венедиктов и о памятнике «Добровольцам Русской Весны», который находится вблизи храма Всех Святых в челябинском поселке Тарасовка и возле которого в скором времени будут воздвигнуты – на частные деньги - две стелы с именами почти сорока южноуральцев, погибших на Донбассе и в других локальных конфликтах.

«На протяжении уже пяти лет шестого мая в России отмечают День добровольца. Об этом, конечно, знают ветераны других войн, и, как настоящие братья, они приходят почтить память погибших. Однако представители администрации, к сожалению, ни разу не обратили внимания на героев, хотя эти мужественные люди по-настоящему заслуживают, чтобы их память чтили, чтобы о них помнили», - отметил Филипп Венедиктов.

Замруководителя регионального отделения СДД рассказал также, что за время существования данной организации в Челябинской области добровольцами было сделано очень много (и останавливаться они не собираются).

«Это и волонтерство в период пандемии, и шефство над детскими домами, и забота о детях-инвалидах. Большое внимание наше движение уделяет воспитанию молодежи: военно-патриотическое направление для нас - одно из основных. Мы не зарабатываем на этой деятельности денег, потому что понимаем: не нефть, не газ, а подрастающее поколение, молодежь - самый главный ресурс для нашей Родины», - подчеркнул Филипп Венедиктов.

Доброволец выразил надежду, что после сегодняшней встречи, когда диалог между СДД и челябинской властью, наконец, состоялся, ситуация изменится кардинальным образом.