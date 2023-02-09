Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона

В Карталах (Челябинская область) спасатели пришли на помощь пожилой женщине, сняв ее с козырька балкона между вторым и третьим этажами.

Бабушку, стоявшую на козырьке, днем восьмого февраля заметили молодые люди, проходившие по проспекту Ленина. Они сигнализировали о находящейся в опасности пенсионерке по телефону 112.

Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, пожилая жительница Карталов не могла вспомнить, как оказалась снаружи балконного ограждения.

«К счастью, выбрав необычный путь, она вовремя остановилась перед опасной высотой и смогла дождаться помощи. По приставной лестнице, при поддержке сотрудника пожарной охраны, пострадавшей помогли спуститься вниз и передали на руки родственникам», - сообщили в ПСС Челябинской области.