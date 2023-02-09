08.02.2023
«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет
08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
08.02.2023
Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться
08.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)
08.02.2023
Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023