Специалисты ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийском семинаре молодых профсоюзных активистов

Специалисты Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) прошли обучающий семинар «Активная молодежь – сила профсоюза».

Традиционный учебный семинар молодых профсоюзных активистов состоялся в октябре Санкт-Петербурге, его провел центральный комитет профсоюзов общего машиностроения.

В течение нескольких дней молодые работники и в теории, и на практике решали проблемы, с которыми сталкиваются профсоюзные объединения предприятий машиностроительной отрасли. Обсуждения проходили в формате лекций, презентаций, круглых столов, решения кейсов.

На ежегодное мероприятие приехали 47 молодых специалистов российских предприятий, в их числе – представитель молодежной комиссии профкома ГРЦ, ведущий инженер Сергей Демидов и председатель Совета молодых специалистов, инженер Владислав Козлов.

Проблема, которую предстояло решить участникам семинара, исходила из его названия: как привлечь молодежь в профсоюзы, какие привилегии дает работникам членство в них, какие существуют инструменты пропаганды профсоюзных организаций и т.д.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», молодежи в машиностроительной отрасли работает много, поэтому именно на свежий взгляд, новое видение делается ставка.

«Учитывая, что была четырехдневная учеба суммарной продолжительностью более 20 часов, то поездка, на мой взгляд, была продуктивная», – поделился мнением Сергей Демидов.

Владиславу Козлову, который на подобном обучении впервые, запомнился и показался интересным кейс по информационному продвижению.



Инженеры ГРЦ считают, что любое обучение ценно общением.

«В очередной раз убедились, что несмотря на географическую удаленность друг от друга наших «смежников», проблемы у всех довольно схожи. Это позволило обменяться опытом в решении насущных проблем и узнать много нового», – добавил Сергей Демидов.

Кроме того, на площадке семинара прошло заседание молодежного совета профсоюза работников общего машиностроения, членом которого не первый год является Сергей Демидов. Участники наметили пути развития молодежной политики на предстоящий 2023 год, а также выбрали нового председателя молодежного совета.