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Специалисты компании «Челябинскгоргаз» отработали взаимодействие с оперативными службами при ликвидации ЧП

Общество
Сегодня, 21:31
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Специалисты компании «Челябинскгоргаз» провели общегородские учения по отработке взаимодействия со специальными службами различных ведомств при ликвидации возможной чрезвычайной ситуации на газовых сетях «Безопасный город 2020».

В мероприятии приняли участие подразделения пожарной охраны, полиции, службы спасения, скорой медицинской помощи и экипажи профессионального аварийно-спасательного формирования газовой компании.

По легенде учений, в помещении пункта редуцирования газа (ПРГ-61) в поселке Смолино произошел взрыв. При обследовании газовых сетей рядом с ПРГ обнаружена утечка газа из подземного газопровода. Создалась угроза попадания газа по смежным коммуникациям в подвал и подъезд многоквартирного дома в переулке Дачный, нового взрыва и пожара.

На место условного ЧП помимо аварийно-спасательной газовой службы срочно выехали экипажи пожарной охраны, полиции, службы спасения и скорой помощи.

В ходе учений экипажи аварийно-спасательной газовой службы проверили уровень загазованности подвалов, подъездов, газовых колодцев и других подземных коммуникации и сооружений в радиусе 50 метров, провентилировали газовый колодец с помощью специальной мобильной установки, трассоискателем определили ось подземного газопровода, провели условное отключение газа.

В это же время полиция обеспечила оцепление опасной зоны, подъезд транспорта спецслужб, а также эвакуацию людей при угрозе обрушения здания из-за возможного взрыва. Подразделение пожарной охраны произвело предварительное боевое развертывание. Сотрудники службы спасения эвакуировали из пункта редуцирования газа «пострадавшего», а врачи оказали ему медицинскую помощь.

В ходе учений также проверялась оснащенность машин всех служб оборудованием, приборами и материалами для ликвидации газового ЧП и оказания помощи жителям в опасной ситуации.

«В чрезвычайной ситуации, когда жизни и благополучию людей угрожает опасность, газовикам-спасателям потребуются не только профессиональные навыки, но и умение четко, последовательно и согласованно взаимодействовать со всеми другими службами. Только действуя быстро и слаженно, используя современные приборы и приспособления, можно обеспечить безопасность своих земляков и свою собственную. Сегодня проверку на оперативность и слаженность действий все участники учений прошли успешно», – подчеркнул генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

 

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АО «Челябинскгоргаз»
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