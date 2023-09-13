Специалисты «Маяка» создали в Озерске детскую фабрику безопасности

При содействии специалистов ПО «Маяк» школьников Озерска (Челябинская область) начали обучать навыкам безопасного поведения.

В первой квест-игре по безопасности приняли участие шесть команд учеников девятых классов школы №33. Ребята с помощью работников «Маяка» выполняли теоретические и практические задания по оказанию первой помощи при различных состояниях и травмах, по пожарной и медицинской подготовке, организации безопасной работы, по оценке опасностей и рисков в школе, на улице и в быту, а также по подбору средств индивидуальной защиты для различных работ.

«Мы стали «пионерами» интересного интерактивного проекта, – отметила заместитель директора школы №33 по воспитательной работе Татьяна Пургина. - «Маяк» предоставил все необходимое для проведения квест-игры, и ребята на практике решали, какие предпринять правильные действия в сложных жизненных ситуациях. Конечно, школьники еще многого не знают в вопросах безопасного поведения, но такую форму обучения в сотрудничестве с предприятием мы будем практиковать и дальше».

«По маршруту фабрики безопасности от станции к станции мы узнавали что-то новое, что несомненно пригодится в жизни, – поделился впечатлениями ученик 9«Б» класса школы №33 Никита Юмшанов. – Теперь я смогу в экстренной ситуации применить огнетушитель и знаю, как надо правильно действовать при оказании первой помощи».

Все участники квест-игры получили сувениры от «Маяка» – буклеты по безопасности и блокноты. Обучение на детской фабрике безопасности также успели пройти ученики озерских школ №24 и №25.

Социальный инновационный проект «Детская фабрика безопасности» разработан специалистами ПО «Маяк». Идею его создания активно поддержало руководство предприятия. Партнером проекта выступило управление образования администрации Озерского городского округа.

«Мы начали большую работу по воспитанию безопасного поведения у учащихся всех классов школ Озерского городского округа, - рассказала специалист по охране труда ПО «Маяк» Светлана Антропова. - Цель - формирование осознанного отношения детей к оценке рисков за счет отработки навыков безопасного поведения и снижение количества несчастных случаев на уличной территории на 20 процентов».

По ее словам, идея была поддержана управлением образования администрации округа, и уже подготовлено соглашение с «Маяком» о социальном партнерстве в этом направлении.

«За основу проекта взята концепция фабрик безопасности на нашем предприятии. На детской фабрике безопасности – восемь станций, начиная от оказания первой помощи пострадавшему, заканчивая действиями школьников в чрезвычайных ситуациях. В конце апреля 2024 года, во Всемирный день охраны труда, для ребят запланирован единый городской урок по безопасности», - отметила Светлана Антропова.